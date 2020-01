Jon Snow et Drogon dans "Game of Thrones"

publié le 16/01/2020 à 16:50

Mais quand pourra-t-on enfin revenir visiter les belles plaines de Westeros et Essos, les deux continents de Game of Thrones ? Depuis la conclusion de la série de HBO, tous les networks américains tentent de surfer sur la vague de la fantasy mature et ultra-populaire pour reproduire la formule magique.

HBO tient bon avec l'adaptation d'À La Croisée des Mondes (His Dark Materials) mais elle conserve surtout la possibilité d’étendre l'histoire de Game of Thrones.

HBO a en effet la possibilité de produire de nombreux spin-off inspirés par les écrits de G. R. R. Martin. Environ 5 projets ont été discutés par HBO. Une de ces histoires a d'ores et déjà été enterrée mais une autre, centrée sur la famille Targaryen (et ses fameux dragons), a été validée par la chaîne câblée américaine. Elle sera directement inspirée par le livre du créateur de Westeros, Fire & Blood. L'intrigue précède celle qui est longuement développée dans A Song of Ice and Fire (soit les 8 saisons de Game of Thrones), trois siècles ans avant la naissance de Daenerys, Jon, Sansa ou Arya.

Objectif 2022

Casey Bloys, le directeur de la programmation de HBO a révélé quelques éléments sur la production de cette nouvelle série qui ne manquera pas d'être un événement cathodique. "J’imagine que la série sortira en 2022", a-t-il fait savoir au média américain Deadline. Ryan Condal et G. R. R. Martin (les deux scénaristes en charge du projet) viennent de commencer l'écriture. Bien sûr c'est une très grosse série et ça va être compliqué", a-t-il précisé avant d'annoncer que le casting n'avait pas encore été lancé.

"Créer et diffuser House of the Dragon est une priorité pour moi. Il n'y a pas d'autres feux verts qui clignotent (parmi les projets de spin-off). Peut-être dans le futur, qui sait ? Mais pour l'heure tout le monde se concentre sur House of the Dragon", a ajouté Casey Bloys.

Le premier projet qui a été annulé et dans lequel devait jouer Naomi Watts aurait souffert de son éloignement temporel avec l'intrigue de Game of Thrones. En effet, il aurait fallu créer tout un monde et de nombreux arcs narratifs pour lancer un tel projet se déroulant 8.000 ans avant l'ère que l'on connaît. "Avec House of the Dragon, nous avons un texte, il y a un livre... Nous avons un plan de bataille plus établi et solide", expliquait le directeur de la programmation.