publié le 23/05/2019 à 12:06

Si vous n'avez pas encore regardé l'épisode 6 de Game of Thrones, nous vous conseillons de ne pas poursuivre votre lecture, puisque la suite du texte contient des spoilers sur le final de la série.



Alors que la saison 8 de Game of Thrones continue d'être critiquée par les fans, le casting de la série la défend du mieux possible. Cependant, Maisie Williams reconnaît dans un entretien pour EW qu'elle n'a qu'un regret pour son personnage dans cette ultime saison. "J'aurai aimé tourner de nouveau avec Lena [Cersei], elle est marrante", démarre l'actrice, faisant écho aux propos d'Emilia Clarke (Daenerys Targaryen).

"Et j'aurai aimé qu'Arya tue Cersei, même si cela signifiait qu'Arya meurt ensuite. En lisant le script de la scène finale de Cersei et Jaime, je me suis dit : 'Jaime va révéler son véritable visage' [et on comprendra que c'est Arya]' et ils vont mourir ensemble. J'ai toujours pensé que c'était le moteur d'Arya [de tuer Cersei]", explique l'actrice.

Arya avait établi une liste des personnes qu'elle souhaite assassiner pour venger sa famille. Cersei était l'un des premiers noms à être prononcé par la plus grande assassin de Westeros. Mais ce sont finalement les pierres de Port-Réal qui sont venues à bout de la Reine, lorsque Daenerys réduit la capitale à feu et à sang dans l'épisode 5.

Qu'en pense Lena Headey ?

L'actrice aurait elle aussi partagé une scène avec Maisie Williams. "J'avais ce fantasme [d'une scène entre les deux héroïnes] jusqu'à la lecture du scénario. Il y avait des scènes importantes que je n'avais pas imaginées. C'était un peu décevant et il faut l'accepter. Mais, c'est finalement poétique la fin de Cersei avec Jaime", conclut l'actrice.