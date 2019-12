"La Reine des neiges" : 3 bonnes raisons de regarder ce classique de Disney

publié le 23/12/2019 à 08:30

Le deuxième volet de La Reine des neiges est sorti au cinéma le 20 novembre. Les sœurs Elsa et Anna ont, comme en 2013, séduit des millions d'enfants et de grands enfants qui se sont précipités dans les salles. Résultat : un mois entier en tête du box-office et des recettes dépassant le milliard de dollars.

Mais ce n'est pas parce que des millions de personnes sont allées voir le film au cinéma qu'il faut aveuglément les écouter et y aller à votre tour. Il y a de meilleures raisons que le simple succès de ce Disney pour ça.

Sachez déjà que si vous n'avez toujours pas vu le premier long-métrage, il repasse à la télévision ce lundi 23 décembre sur M6 à 21h05. Alors il faut peut-être commencer par là avant d'envisager d'aller au cinéma voir le deuxième. Mais voici ci-dessous trois bonnes raisons, non-exhaustives, de plonger dans l'univers glacé du royaume d'Arendelle.

1. Pour passer un bon moment en famille

Depuis six ans, on entend souvent dire que La Reine des neiges c'est un super dessin animé pour les enfants. Mais c'est faux. Les grands enfants, les parents, peuvent aussi aimer ce film, construit et réalisé dans la plus pure tradition des grands Disney comme Le Roi Lion ou Aladdin. La nostalgie de leur enfance peut pousser les adultes à aller au cinéma.

La Reine des neiges c'est donc un film idéal pour passer un bon moment en famille, et apprendre plein de choses à ses enfants grâce aux thématiques abordées, qui font écho à la société d'aujourd'hui. Elsa et Anna sont deux femmes fortes, qui se battent pour sauver leur royaume et leur famille. Des féministes dans l'âme.

2. Pour les belles images

Ce qui a fait le succès du premier film de La Reine des neiges, c'est en grande partie les belles images. La réalisation est splendide, les couleurs vives, et les paysages virtuels totalement enchantés. Tout cela, on le retrouve dans La Reine des neiges 2. Peut-être même un peu plus…

3. Pour rester encore un peu dans la magie de Noël

Avec les chants entêtants - Libérée délivrée dans le premier volet, et Dans un autre monde dans le deuxième -, le monde enneigé et les visages émerveillés des enfants, vous avez là les trois ingrédients qui sont à la base de la magie de Noël. Alors plonger dans l'univers de La Reine des neiges permettra d'y rester encore un peu, même après le passage du père Noël.