publié le 04/12/2018 à 09:59

La plus puissante des Avengers arrive bientôt au cinéma. Incarnée par Brie Larson (Room), Captain Marvel dévoile sa toute-puissance dans une nouvelle bande-annonce haletante, dévoilée dans la nuit du 3 au 4 décembre 2018.



Accident, expérience scientifique, pouvoirs phénoménaux... Ce second trailer très prometteur en dit plus sur les origines de la super-héroïne entre Espace et Terre. Pilote émérite de l'US Air Force, Carol Danvers va en effet survivre d'une manière surprenante à un accident d'avion, impliquant un vaisseau extra-terrestre. Elle sera alors recueillie par les Krees,un peuple extra-terrestre à la peau verte, qui semble quand même l'avoir utilisée comme un cobaye. C'est là que Carol Danvers va devenir Captain Marvel, membre de la Starforce, l'élite militaire Kree.

Trois mois avant sa sortie en salles (le 6 mars 2019), Captain Marvel est plus que jamais attendu. Avant de découvrir la totalité de ce film, qui devrait révolutionner le MCU, RTL Super vous dévoile les informations à retenir de cette nouvelle bande-annonce.

De nouveaux détails sur les origines de Captain Marvel

Carol Danvers après le crash de son avion Crédit : capture d'écran YouTube

La première bande-annonce distillait déjà quelques indices sur l'origine surprenante de Captain Marvel. Ce nouveau trailer va encore plus loin ; après le crash de son avion, l'ADN de Carol Danvers va être mélangé à celui d'un Kree. C'est ainsi qu'elle survit à l'accident et qu'elle est ensuite sauvée par ce peuple extra-terrestre, qu'on a déjà vu dans Les Gardiens de la Galaxie avec le personnage de Ronan l'Accusateur. Mais Carol sert ensuite de cobaye et sa mémoire est effacée : elle est prisonnière d'une machine qui envoie des rayons dans son cerveau.



Vous vous demandez pourquoi le sang de Carol Danvers est vert ? C'est parce que son corps est d'ores et déjà imprégné de l'ADN du Kree (à la peau verte) qui se trouvait dans le vaisseau. Il faudra encore patienter pour découvrir si le Skrull qui pointe son arme sur la super-héroïne est Talos (Ben Mendelsohn), et si c'est lui qui est responsable de la "mutation" de Carol Danvers.

La première apparition d'Annette Bening

Annette Bening fait son entrée dans l'histoire de Captain Marvel Crédit : capture d'écran YouTube

Après celui de Jude Law, voici un second rôle mystère. Annette Bening (American Beauty, The Search) ne révèle pas son nom, mais sa séquence d'introduction se déroule sans aucun doute sur la planète des Krees. Plus précisément dans une immense salle, parcourue des mêmes "éclairs" bleus de l'accident d'avion. Qui pourrait-elle bien incarner ? Une membre éminente de la société Kree ? La cheffe du peuple ? Dans tous les cas, elle est étroitement liée à Captain Marvel, puisqu'elle lui raconte ses origines. Selon le très renseigné The Hollywood Reporter, Annette Bening incarne en réalité "une scientifique". D'où son immense connaissance sur le passé de Carol et sa transformation en Captain Marvel.

Les Skulls sont bien parmi nous

Ben Mendelsohn est en réalité le chef des Skulls Crédit : capture d'écran YouTube

Vous avez été choqué du punch contre la mamie ? Captain Marvel ne fait qu'attaquer un Skrull, un extra-terrestre qui peut changer d'apparence à loisir. Idéal pour faire de l'espionnage sur Terre par exemple et impulser une intrigue à suspense. Il y a fort à parier que Captain Marvel devra se défaire de quelques Skrulls infiltrés dans les services secrets, dans le S.H.I.EL.D. comme ce qu'on peut comprendre avec cette image de Ben Mendelsohn (Star Wars : Rogue One). Il est en réalité Talos, le chef des Skrulls, qui prépare l'invasion de notre planète. Les comics se centrent régulièrement sur un grand conflit intergalactique entre les Skrulls et les Krees. Captain Marvel réussira-t-elle à stopper cette guerre toute seule ? On y croit !

Hello Binaire !

Admirez la toute-puissance de Captain Marvel Crédit : capture d'écran YouTube

L'histoire de Captain Marvel dans les comics est très dense. Entre ses aventures avec les Avengers ou encore les Gardiens de la Galaxie, elle passe aussi un moment avec les X-Men. C'est là qu'elle devient Binaire ("Binary" en version originale) et possède des pouvoirs, similaires à la puissance d'une étoile. Lorsqu'elle dégage ses pleins pouvoirs, ses cheveux s'enflamment, comme dans la bande-annonce. Nul doute que le duo Anna Boden et Ryan Fleck [qui réalisent le film] ont pioché dans les différents comics de Captain Marvel pour injecter Binaire dans l'histoire.

Ne vous fiez pas à ce petit chat

Dans les comics, le compagnon à quatre pattes de Carol s'appelle Chewie Crédit : capture d'écran YouTube

Certains fans l'avaient déjà repéré dans la première affiche du film : découvrez Goose, dont le nom est un clin d’œil au pilote de Top Gun incarné par Anthony Edwards. C''est le premier animal de compagnie à apparaître dans un film Marvel.



Nommé Chewie dans les comics, il est tout sauf un chat, au sens propre du terme. En réalité, Goose est un Flerken, une race extra-terrestre très dangereuse, qui ressemble aux chats de notre Terre. Selon l'encyclopédie Marvel, les Flerken peuvent voyager d'une dimension à l'autre instantanément, grâce à des sortes de poches dans leurs corps. Ils peuvent d'ailleurs y cacher bon nombre de choses comme des griffes, des tentacules, et leurs œufs. S'il se sent menacé, Chewie se transforme alors en machine à tuer (comme on peut le voir dans la photo ci-dessous).

Chewie / Goose est un redoutable extra-terrestre Crédit : Marvel Comics