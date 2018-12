publié le 03/12/2018 à 12:10

Après des mois, des semaines et des jours d'attente, la bande-annonce d'Avengers 4 se rapproche. Kevin Feige avait annoncé qu'elle serait dévoilée avant la fin 2018. Depuis quelques jours, il semblerait que les fans connaissent la date précise.



Selon de nombreux médias outre-Atlantique, dont les sérieux CinemaBlend et Screen Rant, le premier trailer d'Avengers 4 devrait être diffusé le mercredi 5 décembre entre 14 et 15 heures (heure de Paris). Outre-Atlantique, cela signifierait qu'il sera diffusé pendant l'émission de Good Morning America, dans la matinée.

Selon d'autres sources, cette bande-annonce sera accompagnée du titre définitif du film. Les fans découvriront enfin s'il se nommera Avengers : Annihilation ou Avengers : Assemble, comme le prédisent certaines rumeurs depuis des mois. Dans tous les cas, cette semaine sera intense pour les fans Marvel, puisque la nouvelle bande-annonce de Captain Marvel sortira aussi, dans la nuit du 3 au 4 décembre 2018.