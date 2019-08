publié le 16/08/2019 à 19:34

Vous avez adoré Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame ? Foncez sur L'ascension de Thanos afin de découvrir les origines du Titan. Vous rêviez de partir, mais vous avez un budget ? Les dessins de Qui est la Panthère Noire ? vous offrent un aller simple pour le Wakanda de Black Panther.

Les aventures de vos héros et héroïnes préférés ont débuté dans les comics. Leurs pouvoirs, leurs combats, leurs ennemis...Toutes leurs histoires, depuis des décennies, sont écrites dans les pages des comics.

Avec la saison estivale, rien de mieux pour vous poser et enfin vous détendre en (re)découvrant les premières aventures de Thor, Spider-Man ou encore Dark Vador. Qui dit vacances, dit aussi transports. Et pour vous éviter un profond ennui en attendant de sauter dans une piscine ou la mer, RTL Super vous a préparé un guide de lecture pour éviter de trouver le temps de trajet trop long.

1. "L'ascension de Thanos", pour se familiariser avec le personnage

Comment Thanos est-il devenu ce qu'il est ? Découvrez comment un enfant rejeté par les siens et fasciné par la Mort a réussi à devenir l'égal d'un dieu. Jason Aaron et Simone Bianchi vont encore plus loin dans l'histoire puisque Thanos vous apparaît aussi bien sympathique que machiavélique. Un véritable portrait psychologique indispensable pour en savoir plus sur le plus grand méchant de l'univers Marvel qui transcende Avengers : Infinity War.

"L'ascension de Thanos" est centré sur la jeunesse de Thanos Crédit : Marvel

2. "Qui est la Panthère Noire ?", pour voyager au Wakanda

Cette "Bible" de Black Panther s'adresse particulièrement aux néophytes. Ici, tout est expliqué sur l'univers de T'Challa. Vous en apprendrez beaucoup sur le Wakanda, nation africaine et ultra-technologique, et surtout le rôle que doit y tenir Black Panther. Il doit non seulement protéger son pays mais aussi régner du mieux possible dans un contexte géopolitique compliqué. Le Wakanda est en effet coupé du monde, qui ignore tout de ses réserves naturelles de vibranium. C'est là qu'entre en scène Ulysses Klaw (Andy Serkis dans le film), trafiquant d'armes qui cherche à piller le pays.

"Qui est la Panthère Noire ?" vous plonge dans un arc narratif qui vous donnera plus de détails sur le Wakanda Crédit : Panini Comics / Marvel

3. "Thor - Ragnarok", pour mieux cerner l'univers du héros et ses références mythologiques

Un arc narratif qui tourne autour du fameux cycle éternel de Ragnarok, soit la naissance, la mort et la résurrection des dieux Asgardiens. Un mouvement auquel le héros blond, orphelin de son père, Odin, veut mettre fin. Une décision qui ne serait pas sans conséquences, puisqu’elle entraînerait de facto la disparition du panthéon d’Asgard...

Plus qu’une énième réinterprétation du combat quasi shakespearien opposant Loki à son demi-frère Thor, le lecteur est saisi par ce maelström efficace d’anciens contes nordiques et de réflexions philosophiques. Bref, une épopée épique comme les aficionados de comics les aiment !

"Thor : Ragnarok" Crédit : Marvel/Panini Comics

4. "Ultimate Spider-Man", pour en savoir plus sur Peter Parker au lycée

La période lycéenne de Peter Parker a souvent été oubliée au cinéma. Elle existe pourtant bel et bien dans les comics, surtout dans les premiers tomes publiés par Stan Lee et Steve Dikto dans la série Amazing Spider-Man. Seulement, Peter Parker finit le lycée assez tôt dans ces numéros et l'expérience d'un lycéen des années 1960 n'a rien à voir avec celle d'un lycéen d'aujourd'hui.



Pour faire connaissance avec un Peter Parker adolescent, il faut se plonger dans Ultimate Spider-Man, sorti au début des années 2000. Les numéros ont été écrits par Brian Michael Bendis et dessinés par Mark Bagley. Dans cette série, Peter Parker mène la vie d'un adolescent du début du XXIè siècle, tout en essayant de devenir un super-héros. Ses joies, ses peines de cœur, ses déceptions, ses soucis en classe... Les différents comics regorgent de moments qu'on attend avec un adolescent comme personnage principal.

La série de comics "Ultimate Spider Man" permet de découvrir un Peter Parker adolescent Crédit : Marvel

5. "Darth Vader", pour découvrir le passé inédit de Vador

Cette série de comics est la seconde dédiée au père de Luke et Leia Skywalker. La première, écrite par Kieron Gillen et sorti en 2015, nous plongeait dans les aventures du Seigneur Sith entre Un nouvel espoir (l'épisode 4) et L'Empire contre-attaque (épisode 5). Celle-ci nous dévoile le passé du plus grand méchant de la pop culture, que les fans n'ont pas vu au cinéma.



Vous découvrirez ainsi les origines de son sabre laser rouge, sa vie sans Padme et l'apprentissage du Côté Obscur. "Il ne sait pas encore à quoi va ressembler son quotidien et quel est son but dans la vie. Il va donc essayer de comprendre tout ça, ce qu'est la vie d'un Sith, car tout ceci est nouveau pour lui", résume l'auteur Charles Soule à IGN.

Le comics "Darth Vader" dévoile une partie de l'histoire de Dark Vador Crédit : Jim Cheung/Marvel Entertainment

6. "Old Man Logan", pour mieux comprendre la dernière apparition de Wolverine au cinéma

Wolverine compte sûrement parmi les personnages les plus violents de l'univers Marvel. L'invincible super-héros n'a jamais hésité à taper de la griffe contre ses ennemis, quitte à se désolidariser de l'équipe des X-Men. Profondément rebelle, il s'assagit considérablement dans Old Man Logan. En effet, le héros y a fait vœu de non-violence, pour des raisons qui restent longtemps mystérieuses.

"Old Man Logan" a été adapté au cinéma dans "Logan" Crédit : Marvel

7. Les Asgardiens de la Galaxie

Dans Avengers : Endgame, Thor nomme Valkyrie reine de la nouvelle Asgard à Tønsberg et retrouve les Gardiens de la Galaxie dans leur vaisseau. Peter Quill essaye de chercher où se trouve Gamora, lorsque le dieu du Tonnerre monte à bord. Les deux hommes recommencent à se chamailler sur le leadership du groupe que Thor renomme "Les Asgardiens de la Galaxie". Pour en savoir plus sur cette équipe inédite, plongez-vous dans la série de comics Asgardians of the Galaxy (septembre 2018) où l'équipe est composée d'anciens habitants d'Asgard, dont Angela, la demi-soeur de Thor, Valkyrie, Skurge l'exécuteur (Thor : Ragnarok), Throg la grenouille du tonnerre, Thunderstrike et le Destroyer.

"Asgardians of The Galaxy" est une série publiée depuis 2018 Crédit : Marvel Comics

8. "Planets of The Symbiotes", pour le combat de Venom contre ses semblables

Cet arc de 5 tomes a inspiré le réalisateur Ruben Fleischer pour Venom avec Tom Hardy. Alors que Spider-Man et Venom enquêtent sur un groupe de terroristes, Eddie Brocke se rend compte que Venom le pousse lui aussi à commettre des crimes. Il décide donc de se séparer de son symbiote, le temps de réfléchir à la situation. Venom ne supporte pas du tout cette séparation et entre dans une telle colère qu'il libère un puissant pouvoir télépathique. Pouvoir ressenti par les Symbiotes sur leur planète d'origine qui décident d'envahir la Terre.

"Planets of The Symbiotes" Crédit : Marvel Comics

9. "Infinity Gauntlet", pour Thanos

Le titan Thanos est le super-vilain emblématique d'Infinity War. C'est lui qui veut récupérer toutes les Pierres de l'Infini et armer le Gant de l'Infini. Mais pourquoi donc ? Dans ce comics, vous en saurez beaucoup plus sur ce personnage despotique et avide de pouvoir. Tout est lié à son amour pour la Mort, qu'il vénère depuis son plus jeune âge. Dès les premières pages, on apprend que Thanos a déjà récupéré toutes les Pierres.



Mais, la Mort n'en a que faire, ce qui plonge Thanos dans une immense colère. D'un claquement de doigts, il se met à détruire des univers entiers. C'est sans compter sur Adam Warlock, être suprême qu'on aperçoit dans l'une des scènes post-génériques des Gardiens de la Galaxie 2, qui rassemble les héros et héroïnes Marvel pour un combat d'anthologie.

"The Infinity Gauntlet", un comics pour comprendre la quête des Pierres de l'Infini (19 euros) Crédit : Marvel Comics

10. "Civil War" - Tome 1 : "Guerre Civile",

La Civil War est l'un des événements majeurs de l'histoire des héros de Marvel. Elle se décline en 7 comics de 2006 à 2007. Pour la première fois, on assiste à une crise sans précédent au sein d'une même équipe de super-héros. Et tout cela à cause d'une loi du gouvernement qui veut obliger les super-héros à révéler leurs identités secrètes, afin d'être mieux contrôlé et éviter les dommages collatéraux sur les populations comme comme la destruction de Manhattan, ou l'explosion d'une bombe gamma à Las Vegas.



Le climat est donc très tendu pour tous les Sur-Hommes et Femmes qui doivent choisir leur camp : celui d'Iron Man qui accepte le traité et celui de Captain America qui se bat pour préserver les libertés des héros. Cette histoire qui façonne, entre autres, l'histoire Marvel (c'est le conflit le plus fort entre les super-héros au départ d'une même équipe) a été adaptée au cinéma en 2016 dans Captain America : Civil War des frères Russo, à qui l'on doit les films Avengers, entre autres.

Le tome 1 de "Civil War" Crédit : Marvel