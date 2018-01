"Black Panther" : Andy Serkis se confie sur le personnage d'Ulysses Klaw

publié le 25/01/2018 à 15:58

Fans de Marvel, si vous n'avez pas envie d'en savoir plus sur l'intrigue de Black Panther, n'allez pas plus loin, car la suite du papier contient des spoilers.



Apparu dans Avengers 2 : L’Ère d'Ultron en 2015, Ulysses Klaw fera son retour au cinéma pour Black Panther le 14 février prochain. Trafiquant d'armes mondialement connu et recherché, il se vante surtout d'être l'un des seuls hommes à s'être rendu au Wakanda, la nation ultra-technologique de Black Panther coupée du monde. Durant ses différentes expéditions, il a réussi à piller les mines de vibranium (métal rare et indestructible) du pays.

Dans un entretien pour le média américain Collider, Andy Serkis, l'interprète d'Ulysses (et de Snoke dans Star Wars 7 et 8) a donné quelques détails sur son personnage. "Ulysses sème le chaos dans le monde à des niveaux majeurs et mineurs. C'est un homme intelligent dans le sens où il est un businessman et un trafiquant d'armes. Il fait en sorte d'assurer ses arrières. Il a une armée de mercenaires qui travaille pour lui aux quatre coins du monde et il est capable de se déplacer rapidement. Il est intelligent, mais aussi un peu brisé", explique l'acteur.

Il fera équipe avec Erik Killmonger dans le film

Une déclaration qui ne manquera pas d'augmenter l'impatience des fans avant la sortie du film. Grâce aux trailers, on sait déjà qu'Ulysses va faire équipe avec Erik Killmonger, un autre grand ennemi de Black Panther. Nul doute les deux hommes vont passer un marché pour détrôner T'Challa et piller les ressources de vibranium du pays.



Dans les comics, Ulysses Klaw enlève Erik (qui habite au Wakanda) et l'emmène aux États-Unis. Erik frandit à Harlem où il suit des études d'ingénieur, tout en développant une terrible rancœur envers la royauté du Wakanda et envers T'Challa.