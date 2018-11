publié le 23/11/2018 à 19:24

La première partie de la saison 9 de The Walking Dead touche bientôt à sa fin. La série fera ensuite sa pause annuelle pour quelques mois. Depuis une semaine, la chaîne américaine AMC distille des vidéos et des images sur l'épisode 8, intitulé Evolution. Passage en revue des informations principales de l'intrigue. Attention, la suite contient des spoilers.



N'y allons par quatre-chemins : les Chuchoteurs font enfin leur apparition dans la série. Attendus de pied ferme par les fans, ils et elles sont les nouveaux ennemis de nos héros et héroïnes. Comme on le voit dans le trailer, une partie de l'épisode se déroulera dans un cimetière embrumé où Jésus, Aaron et Daryl devront affronter ces redoutables "zombies".

De son côté, Michonne, DJ et Siddiq arrivent à la Colline où un accueil glacial les attend. Michonne veut permettre à Magna et son groupe d'y trouver refuge, mais on se doute que Tara (responsable de la Colline en l'absence de Jésus) veuille bien accepter sa requête.

> The Walking Dead 9x08 Trailer PROMO "Evolution" Season 9 Episode 08 Promo/Preview [HD] MID-SEASON

Les Chuchoteurs attaquent

Les nouveaux méchants de la saison 9 se dévoilent Crédit : Gene Page/AMC

Apparus dans les comics plusieurs années après la guerre contre Negan, les Chuchoteurs sont des personnages loin d'être pacifistes. Ils survivent dans le monde post-apocalyptique en se recouvrant des restes de zombies et en chuchotant pour communiquer. Des techniques qui leur permettent de ne pas se faire repérer par les vrais morts-vivants, et d'effrayer les vivants. En effet, les masques mortuaires qu'ils portent déforment complètement leurs visages, sans parler de leurs apparences crasseuses et ensanglantées.



Dans l'épisode 8, ils pourchassent Eugene et parviennent à encercler Jésus, Daryl et leurs compagnons dans un cimetière abandonné. On les entend murmurer, ce qui augmente la panique de nos héros, qui n'ont jamais rencontré des zombies de cette sorte. On voit aussi les Chuchoteurs en plein jour, en train de créer une sorte de mêlée de morts-vivants. Là encore, Jésus et Aaron sont stupéfaits : c'est la première fois qu'ils observent des zombies se déplacer ainsi...

Michonne arrive à la Colline

> The Walking Dead 9x08 EXTENDED Trailer Season 9 Episode 08 Promo/Preview [HD] EXTENDED MID-SEASON

Six ans après la disparition de Rick, Michonne est de retour à la Colline. On ignore encore pourquoi elle s'est violemment disputée avec Maggie, qui s'est d'ailleurs installée dans une nouvelle communauté, avec l'aide de Georgie. Comme on le découvre dans cet extrait, Michonne n'est pas accueillie à bras ouverts par Dianne, contrairement à Daryl, Carol et Henry. La survivante au sabre doit se plier aux règles et laisser son arme à l'entrée de la communauté. Idem pour Magna, Luke, Yumiko, Connie et Kelly, ce qui bien évidemment ne plaît guère à Magna.

Un face à face tendu entre Gabriel et Negan

> The Walking Dead 9x08 Sneak Peek #3 "Evolution" Season 9 Episode 08 [HD] GABRIEL TALKS WITH NEGAN

C'est la première fois qu'on revoit ces deux personnages ensemble depuis la saison 8. L'année dernière, Gabriel était prisonnier du Sanctuaire, après avoir échappé à deux dangers : Lucille, la batte de Negan, puis une mystérieuse infection. Dans cette saison 9, Gabriel rend visite à Negan, toujours emprisonné. Fidèle à lui-même, l'ex chef des Sauveurs houspille l'Homme de foi et le rabaisse.



Contre toute attente, Gabriel explose de rage et oblige Negan à ne plus prononcer un mot. Ce dernier se doute bien quelque chose ne va pas. Gabriel lui parle de Rosita, blessée par sa faute puisque c'est lui qui l'envoie en mission dans l'épisode 6. "Je ne peux pas aller l'aider parce que je dois rester ici pour toi. Parce que quelqu'un doit veiller sur toi. J'ai déjà à nettoyer ta mer**, mais je n'ai pas à l'écouter", crie Gabriel, avant d'abandonner Negan dans sa cellule. Bonne ambiance.

De nouveaux personnages entrent en scène

Rodney, Gage et Addy rejoignent la saison 9 Crédit : Gene Page/AMC

Le mid-season nous promet de belles surprises. Vous découvrirez Rodney (Jackson Pace), Gage (Joe Ando-Hirsh) et Addy (Kelley Mack), des adolescents de la Colline, qui vont d'ailleurs devenir amis avec Henry, comme on le découvre sur les photos dévoilées par EW. On aperçoit brièvement le trio dans l'épisode Stradivarius, lorsque Tara et Jésus sont en train de discuter de l'organisation de la journée de Jésus. En arrière-plan, Rodney, Gage et Addy s'entraînent sur les conseils de Kal. Il s'occupe désormais de former les recrues qui défendent les portes de la Colline.

Henry reste seul à la Colline

Carol retourne au Royaume et laisse Henry apprendre le métier de forgeron Crédit : Gene Page/AMC

On espère qu'Henry et Carol se retrouveront. Comme expliqué dans l'épisode 1 de la saison 9 : Henry va habiter un temps à la Colline pour apprendre le métier de forgeron. D'ailleurs, Earl travaille désormais dans son atelier avec Alden, l'ex Sauveur qui a rejoint la Colline depuis la fin de la saison 8.



Les autres photos de l'épisode 9 montrent qu'Henry reste solitaire dans cette nouvelle communauté, jusqu'à sa rencontre avec Gage, Rodney et Addy. Reste à savoir si Carol, escortée par Dianne, seront capturées par les Chuchoteurs, ou si elles parviendront à rejoindre le Royaume sans encombres.