publié le 20/11/2018 à 08:00

Dans The Walking Dead, il n'y a pas que les zombies. L'amour est tout aussi présent dans l'intrigue, dans les comics et la série. Après la diffusion de l'épisode 7, certains pourraient se demander si un nouveau couple verra donc bientôt le jour. La showrunner Angela Kang dévoile quelques indices à EW. Attention, la suite contient des spoilers.



Les lecteurs et les lectrices de The Walking Dead le savent bien : Jésus et Aaron tombent amoureux. Après la diffusion de l'épisode 7, on peut se demander si leur histoire d'amour sera adaptée dans la série : on apprend qu'ils ont continué à se voir, en secret, après la disparition de Rick et la fin de l'alliance entre Alexandria et la Colline.



L'amour serait-il donc de retour dans la saison 9 ? "Je ne peux pas en parler [du couple Aaron-Jésus]. Mais, nous avons pensé à deux personnes qui ont beaucoup de points communs avec des philosophies très similaires. Ils étaient tous les deux des recruteurs dans leurs communautés. Ils ont ainsi une amitié naturelle", démarre Angela Kang.

Aaron et Jésus face aux Chuchoteurs dans l'épisode 8 Crédit : capture d'écran YouTube

Un symbole pour les communautés

Le lien entre Aaron et Jésus va plus loin. Il montre que les deux hommes ont tout fait pour maintenir des relations entre deux communautés, jadis liées, mais qui maintenant ne partagent plus rien. L'épisode 8 devrait donner quelques réponses sur la rupture entre Alexandria et la Colline.

En attendant, l'amitié entre Aaron et Jésus est là pour rappeler à Michonne que les deux groupes sont toujours liés, quoiqu'il se soit passé après la disparition de Rick et le départ de Maggie. "Il y a vraiment une amitié [entre Aaron et Jésus]. Ils s'apprécient beaucoup. Mais, il s'agit d'abord de ce qu'ils sont en tant que personnages : des personnes qui souhaitent maintenir des liens [et non tomber amoureux], parce qu'ils ont créé, au départ, cette connexion", poursuit la showrunner.