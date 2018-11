publié le 19/11/2018 à 18:20

The Walking Dead se mettra bientôt en pause pour quelques mois. Mais avant cette coupure hivernale, les fans découvriront l'épisode 8, intitulé Evolution. Attention, si vous n'avez pas envie d'en savoir plus, passez votre chemin, car la suite contient des spoilers.



Les Chuchoteurs passent à l'action et la panique gagne nos héros et héroïnes. Eugene est, contre toute attente, sain et sauf, après avoir échappé aux Chuchoteurs. En état de choc, il essaye d'expliquer à Aaron, Daryl et Jésus que les zombies qui les pourchassent sont bien plus intelligents que les précédents. Un combat se prépare, mais il est difficile de savoir si les quatre hommes resteront vivants.

De son côté, Rosita est aussi paniquée. Elle vient de se réveiller et veut à tout prix sauver Eugene. La jeune femme parviendra-t-elle à emmener Michonne (en route pour la Colline), Magna et son groupe en mission de sauvetage ? Les fans retiennent leur souffle avant le mid-season.