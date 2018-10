publié le 10/10/2018 à 19:04

La saison 9 promet d'être forte en émotions. Depuis des mois, les fans savent qu'elle sera la dernière d'Andrew Lincoln qui campe Rick, le héros de ce monde post-apocalyptique. Si Angela Kang, la showrunner, n'a pas dévoilé dans quel épisode de la saison 9 le shérif fera ses adieux, elle a annoncé le 7 octobre 2018 que 3 héros disparus reviendront pour l'occasion. Attention, la suite contient des spoilers.





"Nous voulons vous confirmer que Jon Bernthal, qui incarne Shane, sera de retour cette saison. Nous aurons aussi les merveilleux Scott Wilson dans le rôle d'Hershel et Sonequa Martin-Green [Sasha]", a ainsi confié Angela Kang comme le rapporte le site This Is Insider. C'est une grande révélation pour Hershel et Sasha, puisque la présence de Shane dans la saison 9 avait été confirmé au cours de l'été 2018.

La saison 9 rendra d'ailleurs un double hommage à Scott Wilson (Hershel Greene), décédé le 6 octobre 2018 à 76 ans. Maggie a en effet appelé son fils Hershel, décédé dans la saison 4, après avoir été assassiné par le Gouverneur, puis neutralisé par Michonne, une fois transformé en zombie. Quant à Sasha, elle s'est sacrifiée à la fin de la saison 7. Elle prend la pilule de cyanure que lui avait donnée Eugene, pour que Negan ne se serve pas de la survivante comme un moyen de pression sur Rick.

Hershel, Shane et Sasha seront de retour dans "The Walking Dead" Crédit : RTL.fr / AMC

Comment Hershel, Sasha et Shane peuvent-ils revenir dans la série ?

Écartons directement l'hypothèse d'une résurrection. Restent donc le flashback (les trois personnages appartiennent au passé de Rick) ou une hallucination lorsque Rick commencent à mourir.



Dans tous les cas, les séquences risquent de tirer les larmes les larmes, tant les relations de Rick avec Shane (frère ennemi), Hershel (mentor) et Sasha (meilleure amie), ont été fortes. C'est grâce à ce trio, entre autres, que le shérif est devenu le leader qu'il incarne dans cette saison 9. Bien que son Nouveau Monde semble au bord de l'implosion, comme on le devine dans le teaser de l'épisode 2.



Selon les rumeurs, le départ de Rick est prévu pour l'épisode 5 de la saison 9. Ce serait donc à ce moment que nous retrouverons les héros disparus. Reste à savoir si Angela Kang nous réserve le retour surprise de Carl, disparu dans la saison 8 après avoir été mordu par un zombie.