publié le 08/10/2018 à 10:01

Alors que la saison 9 de The Walking Dead vient de démarrer avec A New Beginning, l'épisode suivant intitulé The Bridge promet de faire voler les tensions en éclat. Attention, la suite contient des spoilers.



La guerre est proche. Dans The Bridge, le Sanctuaire, Alexandria et le Royaume se retrouvent à travailler ensemble pour réparer un pont. Mais, entre la chaleur, l'effort physique et les tensions qui dorment depuis un an et demi, l'atmosphère est électrique. On voit effectivement un Sauveur poussé le jeune Henry. Aaron lève alors les yeux, probablement prêt à passer à l'action.

Dans la scène suivante, Rick et Daryl se font face. Les deux frères continuent de plus en plus à s'éloigner. L'un veut unifier les Sauveurs avec Alexandria et la Colline, le second refuse d'enterrer la hache de guerre et de laisser leurs crimes impunis. Negan se délecte d'ailleurs de ce chaos, comme il le confie à Rick à la fin du teaser. Reste à savoir si le shérif réussira à maintenir l'ordre ou s'il périra sur ce pont...