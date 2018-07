publié le 05/07/2018 à 08:00

Préparez les mouchoirs. Le départ de Rick Grimes de The Walking Dead se précise... Le site de fans The Spoiling Dead (qui avait annoncé la mort de Carl) a révélé quand le célèbre shérif incarné par Andrew Lincoln ferait ses adieux à la série au cours de la saison 9. Attention, la suite du texte contient des spoilers.



Alors que le tournage de la saison 9 de The Walking Dead est toujours en cours, on sait déjà comment elle se terminera pour Rick Grimes. C'est le site The Spoiling Dead Fans qui a révélé l'information. D'après les photos des réseaux sociaux, Andrew Lincoln est de retour à Londres, signe qu'il a bien fini de tourner les prochains épisodes de la série.

The Spoiling Dead Fans va encore plus loin en affirmant, via le forum Reddit, que Rick disparaîtra dans l'épisode 5. L'information tient la route, puisque selon Collider, Andrew Lincoln ne devait jouer que dans 6 épisodes sur les 16 de la saison 9. Pour le moment, Andrew Lincoln n'a pas donné plus de détails son départ. Chandler Riggs, qui a incarné le fils de Rick pendant 7 saisons, a laissé entendre que l'acteur avait pris cette décision pour rester auprès des siens et "élever ses enfants".