publié le 22/10/2018 à 18:00

La saison 9 de The Walking Dead s'assombrit de plus en plus. Si les premiers épisodes sont assez inégaux au niveau de l'intrigue, le 3e, Warning Signs, possède un twist final marquant. Attention, la suite du texte contient des spoilers.



C'est donc Cindy et ses compagnes de l'Oceanside qui ont assassiné Justin et Arat. Et non les Chuchoteurs, comme ce que certains fans pouvaient imaginer. Cindy veut venger la mort de son petit frère de 11 ans, des mains d'Arat qui travaillait alors pour Simon et Negan. "Nous avons pensé à cette scène comme une chaîne de dominos. Quelqu'un devait lancer le premier domino pour que tout se déclenche ensuite, sauf qu'on ne s'en rend pas compte tout de suite. Si vous revoyez l'épisode 1, vous verrez que Cindy parle de son petit frère à Daryl (...) sa douleur est toujours aussi vive", confie la showrunner Angela Kang à EW.

Bien que Maggie explique à Daryl qu'ils devaient essayer de faire un effort pour s’accommoder à ce nouveau monde, elle laisse Cindy tuée Arat. Puis, elle propose à Daryl d'aller chercher Negan. "Je dirai que Maggie et Daryl résolvent quelque chose à la fin de l'épisode 3 et que l’histoire se poursuit ensuite. Daryl a promis qu'il l'aiderait dans ce projet, mais parce qu'il est du côté de Maggie, il va entrer en conflit avec d'autres personnages", poursuit Angela Kang.