publié le 09/02/2019 à 16:47

La suite de la saison 9 de The Walking Dead arrive à grands pas. Le 11 février 2019, les fans de zombies pourront visionner l'épisode 9, intitulé Adaptation. Alors que l'arrivée des Chuchoteurs fait d'ores et déjà trembler le public, on peut aussi se demander combien d'épisodes sont prévus au planning de cette saison.



Comme le révèlent les sites d'AMC, la chaîne américaine qui diffuse The Walking Dead, et OCS où on peut regarder la série en France, il reste encore 8 épisodes dans la saison 9. Le dernier, qui sera l'épisode 16, sera d'ailleurs diffusé le 1er avril 2019 en France, soit 14 jours avant la nouvelle saison tant attendue de Game of Thrones.

Puisque The Walking Dead est renouvelée pour une saison 10, les fans peuvent espérer une fin de saison moins sanglante que Game of Thrones, qui s'achève. Dans tous les cas, la violence des Chuchoteurs se fait déjà sentir dans les bandes-annonces de l'épisode 9. Espérons que Michonne, Daryl et leurs compagnons survivront aux attaques de ces nouveaux ennemis, dont les visages sont camouflés sous des masques de chairs décomposées de zombies.