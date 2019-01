publié le 18/10/2018 à 10:30

Serait-ce bientôt la fin de la bromance Rick et Daryl ? "Frères" de cœur depuis plusieurs saisons de The Walking Dead, la relation entre les deux hommes est de plus en plus fragilisée. Et comme le confesse Andrew Lincoln, les choses n'ont pas l'air de vouloir s'arranger dans la saison 9.



"La relation entre Rick et Daryl est tendue, et c'est le début d'un plus gros problème entre les deux hommes, et leurs idéologies différentes", démarre Andrew Lincoln dans l'émission Talking Dead [sur The Walking Dead], comme le rapporte Comic Book. Les premières fractures entre Rick et Daryl remontent à la saison 8.



Lorsque Daryl abat un Sauveur, alors que Rick avait promis de lui laisser la vie sauve en échange de renseignements, puis quand les deux amis en viennent directement aux mains. Mais, la fin de leur amitié se voit véritablement à la fin de la saison 8, lorsque Rick décide d'épargner Negan. Une décision incompréhensible pour Daryl, qui souhaitait, comme Maggie, la mort du chef des Sauveurs, responsable des morts de Glenn et Abraham dans la saison 7.

Un affrontement idéologique se prépare

En sauvant la vie de Negan, Rick prouve qu'il va mettre en place le dernier vœu de son fils Carl : construire un monde en paix. Une opinion radicalement différente de celle de Daryl, comme le résume Andrew Lincoln : "Rick est sur le long terme - Si nous voulons survivre, avoir une longévité et un futur, nous devons penser au-delà de nous-mêmes. Daryl est le contraire : il pense : 'C'était chouette lorsque nous étions les plus puissants [du monde post-apocalyptique]' et il se dit : 'Oubliez tous ces autres gars [les Sauveurs], ils n'en valent pas la peine, ils ne sont pas des gens bien'".

Dans l'épisode 1 de la saison 9, Daryl explique d'ailleurs clairement à Rick qu'il ne veut plus diriger les Sauveurs depuis le Sanctuaire. Fait de tôle et de béton, l'ancien QG du clan de Negan est une terre sur laquelle rien ne pousse. Daryl suggère alors à Rick de les abandonner et de faire plutôt des réserves de nourriture pour les autres communautés : Alexandria, le Royaume et Oceanside. Ce que refuse bien évidemment Rick.



Mais, il accepte que son compagnon veuille quitter le Sanctuaire. Il ne s'attendait pas à ce que Daryl lui explique qu'il préfère vivre à la Colline auprès de Maggie et de son bébé, plutôt que de rentrer à Alexandria [sa communauté].



"C'est probablement la chose la plus blessante qu'il [Daryl] prononce, et c'est probablement la première fois qu'il a dit a haute voix que Rick se trompe. Se ranger du côté de Maggie [qui n'a pas approuvé que Rick sauve Negan], c'est de prouver à Rick qu'il se trompe", poursuit l'acteur. Reste à savoir si la fracture entre Rick et Daryl sera réparé lorsque le shérif fera ses adieux à la série, en cours de diffusion de la saison 9.