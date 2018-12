"Star Wars 9" : John Boyega donne un précieux indice sur l'intrigue du film

Crédit : The Walt Disney Company France

publié le 26/12/2018 à 10:25

Voilà une déclaration qui devrait attiser la curiosité des fans de la saga Star Wars. Alors que le dernier volet de la saga réalisée par J.J. Abrams n'a pour l'heure ni titre, ni scénario, ni date de sortie, on en sait maintenant un peu plus sur son intrigue - qui ne verra donc pas le retour de Natalie Portman en Padmé Amidala.



En effet, John Boyega, qui incarne Finn dans la franchise galactique, a révélé que Star Wars 9 se déroulera un an après l'épisode VIII, Les Derniers Jedi, a confié l'acteur dans les colonnes du magazine américain spécialisé Empire.

Si John Boyega a donc laissé filer un précieux indice sur la chronologie du prochain film Star Wars, c'est contraire aux prérogatives de Disney, qui a verrouillé toute communication autour du neuvième volet de la saga. Aucun secret n'avait, avant la sortie de l'acteur, filtré sur le scénario. De quoi donner libre court aux plus improbables théories.