Netflix annule brutalement la série "Marvel's Daredevil"

publié le 30/11/2018 à 12:23

Certains pouvaient s'y attendre, mais la nouvelle peut être douloureuse. Après trois saisons de bons et loyaux services, Daredevil, la série Marvel-Netflix est annulée. La nouvelle est tombée dans la nuit du 29 au 30 novembre 2018, quelques semaines après les suppressions d'Iron Fist et Luke Cage.



Cependant, les trois saisons de Daredevil, dont la dernière est disponible sur Netflix depuis le 19 octobre 2018, pourront encore être visionnées sur la plate-forme de streaming. Et Diable de Hell's Kitchen incarné par Charlie Cox pourrait refaire des apparitions dans les prochaines saisons de The Punisher ou Jessica Jones, qui sont toujours maintenues (pour le moment).

"Nous sommes extrêmement fiers de la troisième et dernière saison de la série et bien que cela soit douloureux pour les fans, nous estimons qu’il est préférable de fermer ce chapitre sur une note positive", a ainsi expliqué l'équipe de Netflix dans un entretien pour Deadline. De son côté, le compte officiel de la série a partagé une photo de Matt, Nelson et Karen, les trois protagonistes du show avec l'une des célèbres répliques de l'avocat justicier : "La justice ne s'arrête jamais".