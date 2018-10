publié le 22/10/2018 à 15:14

Clap de fin pour le super-héros de Marvel et Netflix. Luke Cage ne connaîtra pas de saison 3, a annoncé la plateforme de streaming américaine, le 19 octobre 2018 dans les colonnes de Variety.



"Malheureusement, Luke Cage de Marvel ne reviendra pas pour une troisième saison. (...) Tout le monde à Marvel Television et Netflix est reconnaissant envers le showrunner, les scénaristes, les acteurs et l'équipe qui ont donné vie au héros de Harlem au cours des deux dernières saisons, et envers tous les fans qui ont soutenu la série", précise un communiqué.



Cheo Hodari Coker, ancien journaliste devenu scénariste pour des séries américaines, et showrunner de la série Luke Cage s'est exprimé sur Twitter avec beaucoup de mélancolie. "Il y a beaucoup de souvenirs, beaucoup de personnes à remercier. Je veux juste remercier Marvel, Netflix, les scénaristes, le casting, l'équipe, et tous ceux qui sont venus sur les planches du Harlem's Paradise. Sans oublier les meilleurs fans du monde. On va toujours de l'avant".

Quelques semaines plus tôt, c'était la série Iron Fist qui s'était vue être interrompue. L'acteur principal du feuilleton, Finn Jones, a apporté son soutien aux acteurs de Luke Cage avec une photo postée sur son compte Instagram.