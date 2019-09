publié le 23/09/2019 à 17:00

"Libérez-vous du passé. Répondez à l'appel." Telles sont les phrases marquantes de la nouvelle bande-annonce de La Reine des Neiges 2. Elle permet entre autres d'en savoir beaucoup plus sur l'intrigue, et d'entendre parler Elsa, pour la première fois de la promotion du film.

Ainsi, Elsa va explorer un tout nouveau monde, la Forêt Enchantée, dont serait originaire sa mère. Doublée par Evan Rachel Wood (Westworld, True Blood), la mère d'Elsa et Anna serait ainsi l'héritière d'une communauté qui vit, depuis un conflit, loin du peuple d'Arendelle. D'ailleurs, la porte d'entrée et de sortie de cette forêt magique, matérialisée par les quatre menhirs vus dans les précédentes bandes-annonces, est condamnée, jusqu'à l'arrivée d'Elsa, Anna, Kristoff et Olaf.

Mais une voix appelle Elsa, qui décide de se lancer dans cette nouvelle quête, encouragée par le chef des trolls. L'héroïne pourra de nouveau compter sur sa sœur Anna, Kristoff, Olaf et Sven. Enfilez vos moufles et suivez RTL Super pour le décryptage de ce nouveau trailer de La Reine des neiges 2.

> La Reine des Neiges 2 - Bande-annonce officielle | Disney

1. Le passé de la reine Iduna

La reine Iduna doublée par Evan Rachel Wood Crédit : capture d'écran YouTube

Cette nouvelle bande-annonce viendrait confirmer une théorie de fans. C'est Iduna, la mère d'Anna et Elsa, qui aurait transmis ses pouvoirs à son aînée. Le montage de cette nouvelle bande-annonce laisse effectivement penser qu'Iduna vivait dans la Forêt Enchantée et que ses pouvoirs, sont liés à l'automne. Cette histoire, c'est Agnarr, le père des fillettes qui le raconte lors d'une scène flash-back. Iduna, serait restée à Arendelle après que le passage entre les deux mondes, concrétisé par les "menhirs" se soit fermé des deux côtés. Ce "conte", serait en réalité la première rencontre des deux monarques disparus dans le naufrage de La Reine des Neiges.

2. À la rencontre du peuple de Northuldra

Anna et Elsa devant "la communauté de la forêt enchantée" Crédit : capture d'écran YouTube

Qui dit nouveau film dit aussi nouveaux personnages. On découvrira ainsi une toute nouvelle communauté, celle de la Forêt Enchantée dont parle le père d'Anna et Elsa au début du trailer. Ce peuple nomade, Northuldra, comme révèle le site d'ABC News, est coupé du reste du monde, probablement par la magie, est dirigée par Yelena (Martha Plimpton des Goonies), qui serait, pour certains et certaines fans, la représentation humaine de Grand-mère feuillage de Pocahontas. Cette communauté nomade possède aussi son armée, avec le Lieutenant Matthias (Sterling K. Brown de This Is Us et Black Panther) et est intriguée par les pouvoirs d'Elsa.

3. Arendelle en grand danger

La panique gagne Arendelle Crédit : capture d'écran YouTube

Il faudra encore s'armer de patience pour découvrir comment "le vent violet" est arrivé dans le royaume pour y semer la panique. On retrouve dans cette scène le géant qui tient le magasin dans la forêt, où Anna rencontre Sven pour la première fois dans La Reine des Neiges. Le chef des trolls est aussi présent, preuve que le royaume cohabite désormais avec ces êtres magiques de la forêt.

4. Le géant de pierre passe à l'attaque

Le monstre de pierre qui ressemble au géant de glace créé par Elsa Crédit : capture d'écran YouTube

Outre les magnifiques plans lorsqu'Elsa utilise ses pouvoirs, la bande-annonce dévoile ce géant de pierre. Il n'aura pas échappé à certains et certaines fans que son "apparence" ressemble au géant de glace, que forme Elsa dans le premier film. Sauf que cette fois, l'héroïne tente de lui échapper et ce dernier veut tout détruire sur son passage. Reste à savoir, s'il est une nouvelle fois né des pouvoirs d'Elsa ou si une autre personne possède des capacités aussi puissantes que l'héroïne.