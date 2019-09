VIDÉO - "La Reine des neiges 2" s'offre une nouvelle bande-annonce de toute beauté

publié le 23/09/2019 à 15:02

Pour le premier jour de l'automne, La Reine des neiges 2 nous entraîne dans un tourbillon glacé. L'émission américaine Good Morning America a dévoilé un nouveau trailer du Disney le plus attendu de la fin d'année (avec Star Wars 9) dans sa matinale du 22 septembre 2019.

Dans les salles le 20 novembre 2019, La Reine des neiges 2 permettra d'en savoir plus sur l'origine des pouvoirs d'Elsa et leur lien avec les parents des deux sœurs d'Arendelle. Une nouvelle menace magique fait aussi son apparition, mystérieuse et inquiétante. Une voix appelle Elsa, qui décide d'aller à sa rencontre avec ses compagnons.



La suite de la bande-annonce est ponctuée d'images du passé des fillettes, en compagnie de leur mère (doublée par Evan Rachel Wood). De quoi patienter encore quelques semaines avant d'en savoir plus.