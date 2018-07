"This is Us" : la série rassemble les familles, mais aussi l'Amérique divisée

La saison 2 de This Is Us, le grand succès série de la saison dernière, a démarré mardi 26 septembre aux États-Unis (elle sera programmée dans quelques jours sur Canal + en France). Ce programme tient tout un pays en haleine. On sait que l'un des personnages principaux va mourir, mais on veut savoir comment. Cela fait très longtemps qu’une série sur une grande chaîne généraliste n'a pas connu un tel succès et rassemblé toutes les générations sur un même canapé toutes les semaines.



C'est l'histoire d'une famille de classe moyenne blanche, un couple très amoureux. Ils ont trois enfants nés le même jour en 1980. C'était des triplés, mais l'un d'entre eux est mort à la naissance. Ils ont adopté un petit garçon noir né le même jour. La série fait sans cesse des allers-retours dans le temps, entre les années 70-80 et le temps présent. On voit les enfants bébés, ados, puis adultes et parents aujourd'hui. Il est question d'adoption, de mort, d'adultère, de drogue, d'alcoolisme, de dépression, de discriminations dont sont victimes les noirs ou les obèses. Beaucoup des sujets assez sombres, et pourtant c'est une série lumineuse.

> La bande annonce de la saison 2 de "This Is us"

Certains trouvent que c'est un peu tire-larmes. C'est vrai qu'elle fait pleurer, mais elle procure aussi de la joie, elle donne du baume du coeur. C'est une série "feel good" (comme disent les Américains) qui fait du bien. Cela fait du bien dans les familles, mais cela fait du bien aussi au pays. Les premiers épisodes ont été diffusés dans les dernières semaines de la campagne électorale l'an passé. En fait This Is Us, une fois par semaine, c'est une bulle de bienveillance pour tous ceux qui sont épuisés par la division du pays, les méchancetés, les tensions qu'on ressent ici, et qui ont divisé des familles.

Il n'est pas directement question de politique. Mais cela ressemble au modèle de ces familles où s'est joué l'election présidentielle. En plus c'est dans un État bascule, la Pennsylvanie. Elle montre que malgré les difficultés, on peut trouver l'équilibre dans une vie simple, en famille, que noirs et blancs peuvent s'entendre, qu'on peut soigner les plaies du passé. C'est tout le message de la série : on peut rassembler les gens plutôt que les diviser. C'est ce qui agace d’ailleurs ceux qui détestent la série, qui la trouvent mièvre.