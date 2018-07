publié le 27/10/2017 à 11:08

Depuis plusieurs semaines, Hollywood est dépeint comme un huis-clos où luxure et débauche règnent en maîtres. Après les fracassantes accusations de harcèlement, d'agressions sexuelles, voire de viols, portées à l'encontre du producteur Harvey Weinstein, la réputation du temple mondial de l'industrie du cinéma est à nouveau ternie. Cette fois-ci, il est question d'un réseau de pédophilie.



Cette nouvelle salve d'accusations émane de Corey Feldman. L'acteur américain, connu principalement pour son rôle dans le film Les Goonies, a annoncé jeudi 26 octobre qu'il prévoyait de réaliser un documentaire pour mettre en lumière ce réseau présumé. Dans une vidéo publiée sur Twitter, le comédien de 46 ans indique qu'il tente de lever dix millions de dollars pour financer un film qui ferait "une description honnête et vraie des abus d'enfants" dans le secteur du cinéma et de la télévision.

"Ce que je propose c'est un plan qui peut littéralement transformer l'industrie du divertissement telle que nous la connaissons. Et je pense que cela peut aussi entraîner la chute d'un cercle de pédophilie dont je connais l'existence depuis que je suis enfant", a-t-il ajouté, avant d'assurer qu'il pouvait citer six noms, "comme ça, à la volée". Toujours d'après Corey Feldman, l'un d'eux "est encore très puissant aujourd'hui" et certains sont "liés à la tête d'un grand studio".

La campagne de levée de fonds "Feldman's Truth Campaign" avait reçu des promesses de dons de 107.000 dollars à travers le site internet Indiegogo jeudi 26 octobre. L'acteur, qui a joué dans des films des années 80, répète depuis plusieurs années que sa carrière a été détruite par ses prises de parole contre ce qu'il décrit comme un cercle pédophile à Hollywood l'ayant agressé sexuellement lorsqu'il était enfant.

Le Californien affirme que lui ainsi que son ami, et co-star dans plusieurs films, Corey Haim, mort d'une pneumonie en 2010, ont été agressés sexuellement par des dirigeants de studios, y compris "certains des plus riches et puissants du secteur". "Depuis que j'ai dit que j'avais un plan (pour mettre au jour ces pédophiles présumés, ndlr) ma vie a tourné au chaos", explique-t-il dans sa vidéo de sept minutes. "J'ai été arrêté, j'ai failli mourir la nuit dernière. Deux camions ont foncé sur moi à toute vitesse sur un passage piéton", assure-t-il.



L'acteur et membre du groupe de musique Corey Feldman and the Angels a été verbalisé en Louisiane la semaine dernière après que de la marijuana a été trouvée durant une fouille de leur bus de tournée. Il demande aussi à ses partisans de l'aider pour "payer un système de sécurité" et des avocats pour aider sa famille "le temps que le projet soit diffusé".



Depuis l'éclosion de l'affaire Weinstein, le puissant producteur de cinéma accusé d'avoir harcelé, agressé sexuellement ou violé une cinquantaine d'actrices ou collaboratrices, des milliers de femmes ont inondé les réseaux sociaux de leurs propres récits d'agressions, générant de nouveaux appels à ce que justice soit faite dans le cas de Feldman.