publié le 14/02/2019 à 17:56

La première bande-annonce de La Reine des Neiges 2 (Frozen 2, dans la langue de Shakespeare) a surpris les fans de Disney. Il faut dire que nous sommes loin du trailer du premier film qui avait tous les éléments du conte classique : une reine maudite, la quête d'une sœur, un bonhomme de neige amusant, une chanson enlevée... pour la suite de ce film qui fut un immense succès, Disney joue la carte du mystère.



Dans le premier aperçu de ce film qui sortira en novembre 2019, il n'y a pas de dialogue, pas de chant joyeux ou d'"Il était une fois". L'ambiance est bien plus sombre. Pendant près d'une minute, on peut voir Elsa, la fameuse reine des neiges, prisonnière d'une côte menaçante. Pieds nus sur le rivage devant une mer déchaînée, de nuit, elle tente de s’enfuir en usant de ses pouvoirs.

Dans le premier film, Elsa ne contrôlait que mal ses pouvoirs mais ils étaient terrifiants de puissance. L'histoire tournait entièrement autour de l'hiver éternel qu'elle avait imposé à son royaume, elle pouvait construire un palais de glace le temps d'une chanson... rien ne semblait l'arrêter. Là, ses capacités magiques semblent diminuées. Elle n'arrive pas à affronter les vagues et ne cesse d'être rejetée sur la rive lugubre.

Les cristaux en suspension

Outre l'ambiance très sombre posée par la musique angoissante et la mise en scène nocturne, d'autres indices sont venus titiller les rétines des spectateurs les plus attentifs. Les premiers sont les étranges cristaux en suspension dans les airs qu'observe, ahurie, la sœur d'Elsa, Anna.



Si on ne fait attention, on pourrait croire à des éclats de glace stylisés, l'une des marques de fabrique de la magie d'Elsa. Mais la surprise d'Anna laisse bien penser qu'elle n'est pas face à un phénomène connu. Au cœur de ces losanges de cristal on peut observer 4 symboles différents. Ils sont aussi de couleurs légèrement différentes : turquoise, bleu clair ou foncé et mauve.

Josh Gad, qui est la voix américaine du bonhomme de neige Olaf, a annoncé que le poster officiel, qui est illustré par ces cristaux, cachait quelques surprises. Pour les internautes, ces symboles sont clairement ceux des saisons ou des quatre éléments. On peut en effet distinguer une goutte d'eau, un triangle orné d'un cercle, deux losanges et une flèche vers le bas.

If you look hard enough, this teaser poster will reveal quite a few surprises (like how pretty a snowflake is up close). #Frozen2 #November pic.twitter.com/b6WYL368zL — Josh Gad (@joshgad) 13 février 2019

Qui sont les nouveaux personnages ?

C'est sans doute là, le passage le plus important de cette bande-annonce : qui sont les jeunes gens qui sont dans la scène des feuilles rouge volantes ? La question amuse d'ailleurs beaucoup les acteurs qui prêtent leurs voix aux personnages principaux. Tout d'abord, il faut constater deux choses : la jeune femme brune n'est pas Anna et ce n'est pas Elsa qui est projetée en l'air mais un jeune homme blond. Les cheveux, l'expression des visages et les tenues ne correspondent pas aux nouveaux looks de nos héros.



En revanche, il faut reconnaître une certaine ressemblance avec Anna et Elsa. Il n'en fallait pas moins pour que les fans ne théorisent que ces deux nouveaux personnages sont probablement les parents des deux sœurs alors qu'ils n'étaient qu'adolescents.



Si cette théorie venait à se confirmer, cela signifierait un grand flash-back sur la vie du roi et de la reine d'Arendelle tragiquement disparus au début du premier film. Une théorie consolidée par ce montage de nos confrères d'IGN.

La jeune femme mystérieuse et les parents d'Elsa et Anna Crédit : Disney / IGN

Les yeux et les cheveux de la future reine correspondent et la jeune femme porte des bottes et une ceinture violette avec des motifs qui ressemblent étrangement à la tenue de la mère de nos héroïnes dans La Reine des Neiges, premier du nom. Le jeune homme, lui, partage la couleur de cheveux du père et les habits et couleurs de l'aristocratie d'Arendelle.



Les créateurs des chansons Kristen Anderson-Lopez et Robert Lopez ont d’ailleurs expliqué en mars dernier au magazine Variety qu'ils en savaient "beaucoup plus" sur les parents d'Elsa et Anna.

Saison contre saison ?

Reste à connaitre l'intrigue du film. L'apparition des cristaux dans les airs, le vent de l'automne qui soulève le jeune homme blond et Elsa affrontant un cercle de flammes violettes semble nous diriger vers un ennemi magique. Malédiction, rival, sorcière, troll... Les possibilités sont grandes et les légendes nordiques nombreuses.



Les feuilles et les couleurs de l'automne, très présentes dans la seconde partie de la vidéo et dans l'écran-titre, pourrait bien s'imbriquer avec la théorie des quatre saisons. Elsa détient les pouvoirs liés à l'hiver et, peut-être, devra-t-elle affronter d'autres personnages armés des capacités surnaturelles liées au printemps, à l'été et à l'automne. L'automne et le vent semblent associés et les flammes pourraient être liées à l'été.

Si les pouvoirs de l'automne sont aussi liés à la mère d'Elsa et Anna, pourrait-on imaginer des retrouvailles entre mère et filles ? Après tout, les parents ont disparus en mer et ils pourraient être vivants ailleurs... Il faudra attendre de nouveaux éléments pour en avoir le cœur net.