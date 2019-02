VIDÉO - "La Reine des Neiges 2" : une première bande-annonce sombre et mystérieuse

publié le 13/02/2019 à 19:15

C'est une bande-annonce qui était attendue depuis très longtemps par les fans de La Reine des Neiges… et crainte par de nombreux parents qui avaient peur que leur enfants chantent à tue-tête "Libérée, délivrée..." pendant encore quelques mois. La Reine des Neiges 2 se dévoile enfin pour prolonger les aventures de la reine Elsa et de sa sœur Anna. Premier constat : l'univers de ce second volet s'annonce particulièrement sombre. On retrouve notamment Elsa affronter une énorme vague.



Objectif de Disney avec cette suite ? Faire aussi bien, voire mieux que le premier volet qui a rapporté plus de 1,2 milliard de dollars au géant du divertissement américain. Il faudra aussi marquer les esprits. L'histoire de cette reine qui ne finit pas avec un prince charmant a été un tournant pour les films Disney et l'œuvre pourrait bien rester dans cette veine plus égalitaire et moderne.



L'autre défi enfin sera musical : il faudra faire aussi bien que Libérée, délivrée et les producteurs sont confiants. "Nous avons une nouvelle chanson qui, à mon sens, représente une évolution", a expliqué Jennifer Lee, directrice créative de Walt Disney Studios, dans le magazine américain Variety. "(...) Bobby [Lopez] et Kristen [Anderson-Lopez] nous l'ont présentée il y a trois semaines. Nous avons travaillé avec eux pendant deux ans, cette chanson est arrivée et je l'adore."



Le film La Reine des Neiges 2 est attendu dans les salles obscures françaises le 20 novembre 2019.