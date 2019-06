VIDÉO - "La Reine des Neiges 2" : les pouvoirs d'Elsa au cœur d'un nouveau trailer

publié le 11/06/2019 à 14:38

"Elsa, le passé n'est pas ce que tu crois. Tu dois te rendre au Nord, à travers les terres enchantées et l'inconnu." C'est la révélation que fait l'un des trolls à la fameuse Reine des Neiges, Elsa, dans une toute nouvelle bande-annonce du film d'animation de Disney.



Ce deuxième trailer du dessin animé tant attendu a été dévoilé le 11 juin 2019 lors de l'émission Good Morning America sur la chaîne ABC. Elsa, sa sœur et ses amis vont devoir affronter des défis sans précédent. "Nous avons toujours eu peur que les pouvoirs d'Elsa soient trop puissants pour notre monde... Mais maintenant, nous espérons qu'ils le seront assez", explique toujours le troll. On ne sait pas encore ce que la reine capable de maîtriser la glace va devoir combattre.

Pendant ces presque deux minutes, nous pouvons voir Elsa lutter contre une vague géante et tomber sur un esprit aquatique qui a pris la forme d'un cheval. On voit aussi la jeune reine vêtue d'une robe violette utiliser un pouvoir jusque-là inconnu, faisant flotter des milliers de cristaux mystérieux dans le ciel. Ces losanges translucides portent d'ailleurs des symboles que l'on peut retrouver à la fin du trailer, gravés sur de gigantesques menhirs.

Un nouveau poster a aussi été dévoilé la veille de la publication de cette bande-annonce inédite. On peut y voir les deux sœurs, Elsa et Anna, dans une forêt embrumée. Avec la fin de la prochaine trilogie Star Wars et la suite tant attendue de La Reine des Neiges (Frozen) en hiver 2019, Disney devrait dominer le box-office. La Reine des Neige 2 sortira au cinéma aux États-Unis le 22 novembre 2019.

Le poster américain de "La Reine des Neiges 2" Crédit : Disney