publié le 14/06/2019 à 15:41

8 ans après Harry Potter et les Reliques de la Mort : Partie 2 au cinéma, les fans d'Harry Potter rêvent toujours de retrouver leurs héros et héroïnes favoris dans d'autres films. Et bien que J.K. Rowling prépare 4 nouveaux livres pour cet été, elle n'a pas parlé d'un reboot de la franchise mondialement connue.



Cela n'empêche pas Tom Felton (Drago Malfoy) et Rupert Grint (Ron Weasley) de confier qu'ils adoreraient revenir dans le monde d'Harry Potter au cinéma. "Je le ferai gratuitement !", explique Tom Felton au média américain EW. Idem pour Rupert Grint qui confie que ce retour dans les films serait "une belle conclusion".

Si un remake complet de la saga Harry Potter n'est pas du tout au programme, il pourrait y avoir un autre moyen de permettre à Tom Felton et Rupert Grint de reprendre leurs rôles au cinéma. Par exemple, si la pièce de théâtre Harry Potter et l'Enfant maudit est adaptée sur grands écrans. Sortie aussi en livre, elle est centrée sur les enfants d'Harry, Hermione et Ron, qui vivent leurs propres aventures à Pouddlard. Mais pour le moment, cette adaptation n'a jamais été évoqué par J.K. Rowling.