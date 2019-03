Ralph Fiennes Likes To Make Voldemort As Scary As Possible - The

publié le 19/03/2019 à 14:16

Il est Celui-Dont-On-Ne-Doit-Pas-Prononcer-Le-Nom, Le Prince des Ténèbres, Voldemort. Le mage noir de la saga Harry Potter et l'ennemi juré du célèbre sorcier aux lunettes rondes.



En 2005 dans Harry Potter et la Coupe de Feu, les fans de la saga découvrent Voldemort au cinéma, incarné par Ralph Fiennes (Le Patient anglais, La Liste de Schindler), qui l'incarnera jusqu'au volet final Harry Potter et les Reliques de la Mort -Partie 2 (2001). Et pourtant, l'acteur britannique a failli refuser l'un des plus grands rôles de sa carrière. C'est ce qu'il a confié le 16 mars 2019, lors de son passage dans The Jonathan Ross Show.

"La vérité, c'est que je ne connaissais ni les livres, ni les films. J'ai été approché par la production. Mike Newell [le réalisateur d'Harry Potter et la Coupe de Feu] me voulait pour incarner Voldemort. Complètement ignorant, j'ai pensé que ce n'était pas pour moi, j'hésitais. Je pense que Martha, ma sœur, a été l'élément déclencheur. Elle a trois enfants qui avaient à l'époque 12, 10 et 8 ans et elle m'a dit : 'Qu'est-ce que tu racontes ? Tu dois le faire'. Et je l'ai écouté ", confie l'acteur de 56 ans.