Leta Lestrange et Gellert Grindelwald

publié le 30/04/2019 à 12:05

La saga des Animaux Fantastiques ralentit le pas. La production espérait sortir un film tous les deux ans, portant ainsi le projet de cinq films à une décennie de travail. Mais finalement, Warner Bros a décidé de prendre son temps pour peaufiner cette saga spin-off de Harry Potter. Il ne faudrait pas que la vitesse de production fasse chuter la qualité des films.



Le troisième volet des Animaux Fantastiques, qui verra nos héros sorciers voyager en Amérique du Sud, sortira sur les écrans de cinéma le 12 novembre 2021 aux États-Unis (et probablement le 10 novembre en France).

"Nous sommes très excités par le projet et la saga des Animaux Fantastiques a toute notre confiance", a déclaré le président du groupe WB Toby Emmerich. "Nous pensons que cette date de sortie offrira aux réalisateurs le temps nécessaire pour développer leur vision et livrer le meilleur film possible aux fans".

Grand succès en France, Les Crimes de Grindelwald avait reçu un accueil très mitigé de la part des fans et des critiques en Amérique du Nord. Le premier film avait réalisé 812 millions de dollars au box-office contre 653 millions pour le deuxième volet. Des résultats en baisse, loin des 1,3 milliard de dollars de recette de Harry Potter et les Relique de la Mort - Partie 2.