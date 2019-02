publié le 24/11/2018 à 09:28

La saga Harry Potter avait pour habitude de terminer chacun de ses films sans recourir à un suspense insupportable... En 2018, cette tradition a été brisée sur l'autel du "cliffhanger" et les fans de J.K. Rowling désespèrent déjà d'avoir la suite des Animaux Fantastiques sous les yeux.



Nous avons sorti notre boule de cristal, comme Nicolas Flamel ou encore Sibylle Trelawney, pour deviner ce qu'il allait se passer dans le troisième volet des Animaux Fantastiques. En repérant les différents questions en suspend après Les Crimes de Grindelwald, il était assez clair que J.K. Rowling devrait répondre absolument à certaines problématiques (et nous ne parlons pas du problème spatio-temporel concernant Minerva McGonagall, là, nous ne pouvons pas vraiment comprendre la logique).

Mais il y a quelques éléments que nous connaissons déjà, pour sûr, sur ce troisième film du "Wizarding World".

La date de sortie

La saga spin-off de Harry Potter, Les Animaux Fantastiques étaient initialement une trilogie, mais finalement, J.K. Rowling a considéré qu'il fallait au moins cinq films pour développer correctement cette nouvelle fresque magique. À l'instar des derniers films Star Wars, il faut compter deux ans entre deux sorties.



Le film, dont le nom est toujours inconnu pour l'heure (mais c'est un secret que partage déjà certains acteurs comme Jude Law et Eddie Redmayne), est pour l'heure prévu pour une sortie américaine le 20 novembre 2020. Une date qui pourrait varier si un quelconque retard dans le tournage ou la post-production ralentit la cadence de Warner Bros.

La professeure Eulalie Hicks

Un personnage secondaire apparaît très brièvement dans la maison de Nicolas Flamel dans Les Crimes de Grindelwald. Après la scène durant laquelle Jacob et l'alchimiste observent une boule de cristal, ce dernier se précipite vers un placard. Dans celui-ci, on retrouve la pierre philosophale mais ce n'est pas la précieuse gemme rouge que Nicolas Flamel utilise.



Il sort un livre scellé par un enchantement. À l’intérieur, on trouve de nombreux portraits. Certains sorciers utilisent ces peintures pour communiquer les uns avec les autres. Il faut donc voir ceci comme une sorte de téléphone d'urgence des sorciers, un moyen de communication plus efficace que les chouettes.

> Les Animaux Fantastiques - "Ilvermorny, l'école de sorcellerie"

D'abord, le mage français panique en voyant que beaucoup de portraits sont vides, finalement il finit par s'entretenir avec une femme. Sa peau est noire mais ce n'est pas la présidente du ministère de la magie américain Seraphina Picquery que l'on a vu dans l'introduction du film. Le script officiel du film nous apprend qu'il s'agit d'une professeure de l'école de magie américaine Ilvermorny, dans laquelle ont étudié Tina et Queenie Goldstein. Son nom est Eulalie Hicks. Aucune information sur le personnage n'a été divulguée sur Pottermore. Elle est jouée par l'actrice américaine Jessica Williams, chroniqueuse du Daily Show aperçue dans la saison 3 de Girls.



Ce CV signifie un rôle plus important dans un prochain film. Importance confirmée par un tweet de J.K. Rowling publié le 22 avril 2018 : "Vous ne voyez qu'un tout petit bout de Lally (le surnom de la professeure) dans Les Animaux Fantastiques 2. Elle reviendra dans toute sa gloire dans le troisième film". Les fans américains pourraient donc enfin découvrir leur école de magie ou découvrir l'une de ses enseignante dans plusieurs scènes épiques.

La Seconde Guerre mondiale

> The Cast Talk About The Fantastic Beasts 3 Title

Dans une interview auprès de nos confrères du site GamesRadar, Jude Law a laissé entendre dans un sourire que oui, nous nous dirigeons bien vers la Seconde Guerre mondiale et que l'on en verrait certainement les contours dans les prochains films. "Pensez-vous que l'on va être en pleine guerre dans la suite ?", interroge la journaliste. "C'est possible...", lui répond Jude Law en tentant désespérément de cacher un rictus révélateur avec une tasse de thé (un geste que Dumbledore lui-même ne pourrait renier). "Et si ce n'est pas au front directement, disons que ça se passerait dans les contreforts de la guerre".



Faut-il s'attendre à voir des sorciers sur le front ? Pourquoi pas. Les sorciers en général ne s'occupent pas des conflits entre les Moldus, mais Grindelwald a bien l'intention, comme le montre sa vision à la fin des Animaux Fantastiques 2, d'empêcher la guerre, les camps de concentration et la guerre atomique... Sa solution ? Soumettre les individus dépourvus de pouvoirs magiques aux sorciers. Une énième forme de totalitarisme.



Jacob, Newt et son frère Theseus, sont d'ailleurs des vétérans de la Première guerre mondiale. Le fils aîné des Scamander est considéré comme un héros par ses camarades sorciers et Newt a essayé d'utiliser des dragons sur le terrain avant que l'opération se soit stoppée (les dragons dévorant tout le monde sauf le célèbre magizoologiste). Il sera donc très intéressant, du point de vue du scénario et de la mise en scène, de voir comment les sorciers se battent et agissent en toute discrétion au milieu d'un champ de bataille.