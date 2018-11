Daniel Radcliffe Is Avoiding Harry Potter and the Cursed Child

Alors que les Potterheads (fans d'Harry Potter) se remettent des Crimes de Grindelwald, Daniel Radcliffe se confie sur la pièce de théâtre Harry Potter et l'Enfant maudit.

L'acteur qui restera pour toujours le célèbre sorcier de J.K. Rwoling au cinéma, a en effet expliqué qu'il n'ira probablement pas voir la pièce de théâtre centrée sur Albus Severus Potter, le fils d'Harry Potter, qu fait sa rentrée à Poudlard.



"Je n'irai probablement pas la voir (...) Non pas parce que je pense que cela me plongera dans une sorte de crise existentielle, où je me dirais 'Oh c'est donc ça ce qui s'est passé ?' [depuis la mort de Voldemort], mais, surtout parce que je ne passerai pas un bon moment dans la salle", confie Daniel Radcliffe lors de son passage dans le Late Night with Seth Meyers, le 22 novembre 2018.



Mais comment en arriver à cette conclusion ? La réponse se trouve du côté des fans d'Harry Potter : "Je me sentirais épié, on observerait ma réaction, c'est peut-être très égoïste et vaniteux de penser cela, les gens n'y prêteraient peut-être pas attention, mais je pense que si je suis entouré de fans d'Harry Potter, ce serait très bizarre", conclut Daniel Radcliffe.

Daniel Radcliffe refuse de se camoufler en public

L'acteur refuse même de s'y rendre incognito grâce à un déguisement. Il y a quelques années, il s'était rendu à un concert en compagnie de Rupert Grint (Ron Weasley), leurs visages cachés sous des masques à gaz de la Seconde Guerre mondiale. "Rapidement, il a commencé à faire chaud et nous avions du mal à respirer. Alors on les a enlevé et tout le monde a commencé à dire : 'Qui sont ces deux idiots avec des masques ? Oh mais regarde c'est eux !'. Je ne me sentais pas bien et je me suis juré de ne plus porter de déguisements". Dommage que l'acteur ne possède pas de cape d’invisibilité comme son personnage...