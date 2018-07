publié le 26/07/2017 à 07:15

Après un début "molasson", la saison 7 de Game of Thrones vient de monter en puissance. L'épisode 2, intitulé Stormborn, renoue avec les ingrédients essentiels du show : sexe, sang et larmes. Il se termine d'ailleurs par un combiné des trois lorsque la flotte de Yara et Theon Greyjoy, qui ont rallié Daenerys, est attaquée par celle de leur oncle Euron. Elisa et Nymeria Sand (les filles d'Oberyn Martel) font les frais de cette bataille sanglante. Quant à Yara, elle est capturée par son oncle, sous les yeux de son frère Theon.



Euron Greyjoy tient alors fermement sa nièce contre lui et peut lui couper la gorge au moindre mouvement. Il ordonne à Theon de venir la chercher. Mais Theon est incapable de bouger et on comprend que le jeune homme est encore marqué par ses mois de torture infligée par Ramsay Bolton. "Nous nous sommes trompés en pensant que Theon avait dépassé toute cette souffrance. En écrivant le scénario, nous avons réalisé que c'était impossible. Cela fera partie de lui toute sa vie", a confié David Benioff, l'un des showrunners de Game of Thrones au Time.

En plein traumatisme, Theon saute alors à l'eau, sous les rires de son oncle et les larmes silencieuses de sa sœur. Si beaucoup d'internautes ont hurlé sur les réseaux sociaux en le traitant de lâche, les autres ont estimé qu'il souffrait de stress post-traumatique et qu'il pouvait encore changer la donne.

Quel autre choix avait-il ?

Sur le plan physique, Theon n'aurait jamais pu vaincre son oncle Euron, assoiffé de sang. En perdant la bataille, Theon aurait condamné sa sœur à mort et perdu la vie. En sautant dans l'eau, même si on le voit pas de suite, il a le courage d'accepter qu'il ne peut rien faire pour Yara, sinon les condamner tous les deux.



Pourtant, Theon a montré qu'il était redevenu un homme (n'oublions que Ramsay l'appelait "Pourriture" et lui avait ôté toute humanité). Il a aidé Sansa Stark dans la saison 6 à fuir les Bolton et n'a pas hésité à tuer la maîtresse de Ramsay, qui menaçait Sansa. De retour chez lui, dans les Îles de Fer, il décide de servir sa sœur Yara, héritière légitime du Trône de Sel. Theon a probablement un plan en tête et peut reprendre le contrôle sur lui-même, car au début de la bataille navale, il tue à tour d'épée.





Comment pourrait-il secourir sa sœur ?

Theon Greyjoy a suffisamment souffert et, comme Sansa Stark, son personnage va évoluer au cours des prochains épisodes. Il devrait entrer dans un arc de rédemption, après avoir trahi la famille Stark. Theon a donc encore une, voire des, chances de sauver sa sœur. Il peut encore nager vers Port-Réal en suivant la flotte d'Euron, puisque son oncle va certainement apporter Ellaria Sand en "cadeau de mariage" à Cersei Lannister. Il peut également retourner à Dragonstone et prévenir Daenerys.

Dans les deux hypothèses, il peut être sauvé des eaux par d'autres personnages qui l’emmèneront sur leur bateau vers l'une ou l'autre des destinations. The Nerdist a même expliqué (avec humour) que Gendry, le bâtard de Robert Baratheon qui rame littéralement depuis 4 saisons, pourrait le retrouver. Le scénario reste quand même improbable, mais Theon peut encore (re)devenir un héros dans les prochains épisodes.