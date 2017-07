publié le 24/07/2017 à 17:45

Cet article contient des spoilers sur l'épisode 2 de la saison 7 de Game of Thrones. Attention aux éléments de l'intrigue qui surgiront dans les prochaines lignes et pourraient brûler vos rétines si vous ne prenez pas gare.



Missandei, l'interprète royale de Daenerys, et Ver gris mènent une romance discrète et subtile depuis de nombreux épisodes. Alors que celui-ci part en guerre, le jeune couple passe une première (et peut-être dernière) nuit ensemble. L’occasion pour les deux acteurs d'être entièrement nus pour la première fois. Mais ce n'est pas une nudité classique, Game of Thrones est, après tout, coutumière de l'exercice. Cette fois, il y a une vraie profondeur et humanité dans cette scène.

"Nous les avons vu s'intéresser l'un à l'autre. Nous les avons vu tourner autour du pot sans jamais ne rien dire vraiment. Ce moment est l'apogée de leur relation et ils agissent physiquement", détaille Nathalie Emmanuel, qui incarne Missandei, dans les colonnes d'Entertainment Weekly.



"Il y a quelque chose d'unique directement lié à la situation de Ver gris - son passé brutal, sa mutilation - il y a un vrai moment de confiance et on peut le percevoir lorsque qu'ils manifestent physiquement leur amour. Pour lui, c'est quelque chose de très important. Missandei le sait et s'en fiche, explique l'actrice. Elle l'aime et c'est tout. Missandei est toujours très rigide et officielle, la voir déséquilibrée ainsi, moins sûre d'elle, c'est super à jouer."

Bien entendu la scène est terrible puisque Ver gris a été amputé de son pénis et de ses testicules enfant pour le briser et en faire un Immaculé. Sa nudité est un moment de grande vulnérabilité pour lui. Se montrer nu est difficile mais d'autant plus dans les yeux de la femme qu'il aime.



Pour l'actrice aussi, la nudité n'a pas été évidente. "Ce n'est jamais évident mais si vous faites confiance au directeur et aux acteurs et techniciens, ça va, raconte Nathalie Emmanuel. Ça a été fait avec beaucoup de respect (...). Que vous l’ayez fait beaucoup de fois ou jamais, ce n'est pas rien. Vous donnez quelque chose, vous êtes vulnérable et c'est difficile."



Est-ce que ce couple survivra aux horreurs de la guerre ? L'actrice a une réponse : "On espère qu'il y aura une bonne fin pour eux, mais c'est le genre de chose que l'on n'ose pas dire à voix haute". On la comprend. G. R. R. Martin n'aime pas quand le bonheur est trop présent dans son monde.