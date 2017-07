publié le 24/07/2017 à 10:00

Avant toute chose, nous vous conseillons ardemment de regarder l'épisode 2 de la saison 7 de Game of Thrones puisque les éléments distillés dans ce teaser de l'épisode 3 et cet article contiendront d'inévitables spoilers.



L'épisode 2 de cette septième saison de Game of Thrones s'est révélé plutôt amer pour Daenerys et ses alliés. Lors d'un violent abordage en pleine nuit, deux meneuses de ses nouveaux soutiens, Yara Greyjoy et Ellaria Sand, ont été enlevées par Euron Greyjoy. Son ambition est on ne peut plus claire : les livrer en pâture à la reine Cersei pour obtenir ses faveurs. Cersei aura sans doute à cœur de tuer Ellaria, responsable de l'empoissonnement de sa fille adorée Myrcella. Dans ce teaser de l'épisode 3, "The Queen's Justice" (La justice de la reine), Euron est accueilli en héros par la population de la capitale. Il vient de les sauver d'un énième siège, que l'on imagine terrible. Derrière lui, marchent ses prisonnières. Serait-ce la fin pour Ellaria et Yara ?

Après cette défaite sur les mers, Daenerys ne va pas se laisser faire. Suivant le plan élaboré par Tyrion, la seconde partie de son attaque semble plus prometteuse. On peut en effet voir les Immaculés pénétrer une ville dont les murs sont couverts de lions rouge et or, emblème des Lannister. La bataille de Castral Roc, terre des Lannister, semble prévue pour l'épisode 3 et une victoire éclair des Immaculés mettrait la balle au centre entre les deux reines.

Jon et Daenerys, enfin

La vraie rencontre qui ne manquera pas de faire frissonner les fans, c'est celle entre Jon Snow et Daenerys Targaryen. Jamais ses deux protagonistes (que l'on pourrait presque considérer sans peine comme les héros de cette fresque fantastique) n'ont été dans la même pièce. Jon a accepté de rencontrer la Mère des dragons dans sa forteresse de Peyredragon pour la convaincre de l'aider face à l'armée des morts. Les montagnes d'obsidienne, ou verredragon, du fort seraient très utiles. Daenerys entend, elle, obtenir l’allégeance du nouveau roi du Nord dans sa conquête du trône de fer.

Jon snow à Peyredragon pour son audience avec Daenerys

La négociation s'avère plus tendue que jamais. Nul doute que la sagesse de Varys, la diplomatie de Tyrion et la persuasion de Mélisandre sauront faire entendre raisons à Jon et Daenerys. Même si pour la prêtresse rouge, être dans la même pièce que Jon qui l'a exilé et Davos qui veut l'exécuter, pourrait s'avérer périlleux...



Même si c'est peu probable, le lien de parenté entre Jon et Daenerys pourrait être dévoilé un peu plus. C'est une théorie de plus en plus certaine : Jon, fils de Lyanna Stark (pour sûr) et de Rhaegar Targaryen (il faut attendre confirmation), serait le neveu de Daenerys. Il faudra attendre une belle déclaration ou quelques paroles sibyllines de Mélisandre pour en savoir plus.