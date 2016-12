SPOILERS - L'interprète de Sansa Stark a donné quelques détails sur le destin de son personnage dans la prochaine saison de "GOT" et cela risque de surprendre les fans.

28/12/2016

Sansa Stark ne sera plus jamais la même. Victime des hommes de Westeros, la jeune femme entend bien prendre sa revanche, déjà amorcée dans la saison 6. C'est Sophie Turner elle-même qui a divulgué quelques informations sur son personnage. Plus de six mois avant le retour de Game of Thrones, ses confidences ont agité les fans. Il faut dire que c'est la première fois que l'actrice détaille son rôle te surtout l'évolution de Sansa Stark dans la série. Attention, cet article est rempli de spoilers.



La fille aînée des Stark est prête à changer son destin. Et c'est tant mieux. Depuis la saison 1, Sansa subit plutôt qu'agir. Il aura fallu attendre 6 saisons pour que le personnage évolue. Elle parvient ainsi à se débarrasser de Ramsay, son mari tortionnaire, et récupérer Winterfell. "À la fin de la saison, Sansa goûte au pouvoir pour la toute première fois. Elle a l'impression qu'elle le mérite parce qu'elle a tant fait pour Jon [son demi-frère] et le Nord. Donc, quand elle sauve la situation et ne reçoit aucune reconnaissance, c'est comme si on l'avait laissée goûter au pouvoir avant de le lui retirer immédiatement", explique l'actrice au Daily Express.

Sansa prendra donc goût au pouvoir, ce qui dans la série est souvent accompagné de meurtres et de manipulations. On pourrait donc découvrir une Sansa plus sombre que précédemment. Selon certains fans on aurait un aperçu de cette "nouvelle" femme, lorsqu'elle sourit pendant que Bolton se fait dévorer par ses chiens : "On se demande si elle sourit parce que cet homme est enfin sorti de sa vie ou parce qu'elle vient de goûter à son premier meurtre. On ignore si elle a aimé ça ou si c'est une manière d'affirmer son pouvoir. Mais, elle est vraiment plus puissante et il sera intéressant de voir comment elle va gérer son pouvoir dans la prochaine saison", conclut Sophie Turner.