publié le 15/07/2017 à 09:05

"Précédemment dans Game of Thrones". Si vous avez quelques problèmes de mémoire et que vous avez du mal à distinguer Rickon, Yara, Osha, Bran ou Edmure dans la grande famille des personnages de la série aux dragons, ce petit résumé pourrait s'avérer utile.



Tout l’intérêt de Game of Thrones réside dans les interactions entre les personnages et les machinations entre les uns et les autres. Mensonge, vengeance, trahison, prophétie... Le monde créé de toute pièce par George R. R. Martin dans ses livres est dense et même le plus attentif à tôt fait d'omettre un détail capital.

Vous pouvez donc vous relancer dans un visionnage complet des 10 épisodes de la saison 6 avant lundi 17 juillet ou profitez de notre esprit de synthèse pour vous remémorer les passages-clefs avant le premier épisode de la saison 7.

À la façon des romans de George R. R. Martin, nous adopterons une présentation personnage par personnage.

Jon

Jon Snow est mort. Mais il ne l'est pas resté longtemps. Poignardé par ses frères d'armes en noir, Jon est ramené à la vie dans l'une des scènes les plus attendues et commentées de la série : la résurrection par Mélisandre, la prêtresse rouge.



Peu après Jon aura enfin droit à un moment de quiétude et de joie (ils sont si rares) en retrouvant Sansa Stark dont il a été séparé depuis la première saison. Une séquence de retrouvailles qui aura su faire couler quelques larmes.

Sansa a aussi convaincu Jon de l'aider à reprendre Winterfell des mains de l'ignoble Ransay Bolton. L'épisode 9, La Bataille des bâtards, se concentre presque exclusivement sur cette offensive épique où les corps des chevaux et des hommes se fracassent pour finir en charpie. Malgré un lourd tribu, Jon sortira victorieux après l'arrivée inespérée des hommes du Val d'Arryn mené par Petyr Baelish appelé en secret à l'aide par l'aînée des Stark.

Sansa

Après avoir échappée à Ramsay Bolton à l'aide de Theon Greyjoy, Sansa Stark accepte (enfin) de l'un de personnages les plus nobles de Game of Thrones, Brienne de Torth dont elle accepte le serment d’allégeance.



Le reste de la saison est une longue montée en puissance de Sansa Stark qui, après avoir été abusée pendant 5 saisons, utilise enfin à son avantage son savoir tactique. Elle aide Jon Snow a recueilli le soutien militaire de certains seigneurs du Nord et entreprend une alliance pragmatique avec Petyr Baelish.



Sansa devient une héroïne dure. La dernière once de naïveté qui résidait en elle a été arrachée à jamais par Ramsay Bolton. Elle lui fera payer sévèrement en le laissant se faire dévorer par ses chiens à l'issue de la Bataille des bâtards. Un spectacle qu'elle contemplera avec un sourire sur les lèvres.

Melisandre

Le vrai visage de Melisandre Crédit : HBO

La prêtresse rouge a révélé son vrai visage. La mort de Stannis Baratheon, l'échec du sacrifice de la jeune Shireen. Ces dernières erreurs pèsent lourd sur la conscience de Mélisandre qui voit sa foi sérieusement vaciller. Déspesérée, elle observe un miroir et se déshabille avant d'aller se coucher. Retirant son collier orné d'un rubis qui irradie lorsqu'elle use de sa magie, Mélisandre dévoile son véritable apparence : celui d'une femme très âgée.



Elle finira par retrouver un peu confiance en elle en ressuscitant sans conviction Jon Snow. Après la Bataille des bâtards, elle sera exilée par Jon Snow, Davos Mervault ayant compris qu'elle était responsable de la mort de la jeune princesse Shireen. Après la confrontation elle part en direction du Sud avec pour ordre de ne jamais revenir sous peine d'être exécutée.

Daenerys

Après avoir été guidée contre son gré par une horde dothraki, Daenerys se retrouve seule, sans dragon, à devoir intégrer le dosh khaleen, sorte de conseil matriarcal composé des anciennes khaleesis devenues veuve.



Suite à une discussion mouvementée avec les hommes de la horde, Daenerys entreprend d'incendier la tente où sont réunis avec elle les khals. Immunisée contre le feu, elle ressort seule survivante du brasier et conquiert une nouvelle fois le cœur et la loyauté des Dothrakis.

Après avoir retrouvé son dragon et à la tête d'une armée dothraki, Daenerys reprend la ville de Meereen qui était menacée par une flotte ennemie. Elle rencontrera par la suite Yara et Theon Greyjoy en fuite après l'assassinat de leur père par leur oncle Euron. Ils qui lui offriront leur assistance et leur flotte très performante pour sa conquête de Westeros.

Arya

Arya passe le plus clair de son temps aveugle à se faire battre par l'autre apprentie de "l'homme plein de gentillesse". Cette cécité lui apprendra à maîtriser ses sens et à devenir une redoutable tueuse. Après lui avoir redonné la vue, son mentor entreprend de lui confier son premier assassinat. Convaincue que l'actrice ciblée ne mérite pas de mourir simplement parce quelqu'un a payé le prix, elle refuse de mener à bien sa mission et cesse de vouloir devenir "personne" pour embrasser son identité d'Arya Stark.



Elle récupère son épée et entreprend de fuir Braavos. Elle est ensuite rattrapée par la jeune apprentie qui la blessera mais dont elle triomphera lors d'un duel dans le noir absolu. Elle utilisera ses nouveaux dons d'assassin pour prendre l'apparence d'une servante du seigneur Walder Frey. Elle l'égorgera après lui avoir fait manger une tourte dont la viande était faite de la chair de ses propres fils. Une vengeance parfaite après les Noces pourpres.



Il est d’ailleurs logique de signaler dans ce passage destiné à Arya que la saison 6 a fait réapparaître Sandor Clegane ("The Hound") pour des scènes sanglantes. Il n'est finalement pas mort de ses blessures après avoir été abandonné par Arya Stark dans la saison 4 après un duel mémorable contre Brienne. Sans doute se recroiseront-ils...

Bran

Bran devient peu à peu la Corneille à trois yeux. À travers son apprentissage et ses visions, on apprend l'ascendance de celui qu'il pensait être son demi-frère mais qui est en réalité son cousin : Jon Snow. Jon se trouve être le fils de Lyanna, la sœur de Ned Stark. Son père devrait se révéler être Rhaegar Targaryen, le grand frère de Daenerys qu'elle n'a jamais connu.



Bran ingère tout le savoir du monde à un rythme effréné. Après une vision de l'armée des morts, Il s'aventure trop loin et se fait toucher par le le Roi de la Nuit. La magie qui protégeait l'ancienne Corneille à trois yeux, Bran, Hodor, Meera et les enfants de la Forêt se dissipe. L'armée des morts massacre l'équipée à l'exception de Meera et Bran qui arrivent à fuir grâce au sacrifice de Hodor.

Paniqué par l'attaque, Bran prend le contrôle de Hodor alors qu'il assiste en même temps à un souvenir dans lequel il aperçoit le jeune Hodor. Cette contradiction temporelle provoque un choc. Meera hurle pendant cette "possession" un ordre à Hodor pour qu'il retienne l'armée des morts : "Hold the door!" ("Tiens la porte !").



Simultanément, dans le passé, le jeune Hodor est frappé d'une crise et lui aussi répète "Hold the door ! Hold the door ! Hol'door ! Hodor ! Hodor !". Bran comprend alors que ses pouvoirs sont à l'origine des déficiences du géant. Hodor, dont le véritablement nom était Wylis, meurt en ayant accomplit un destin involontairement imposé par le jeune Bran Stark.



Après leur fuite, Meera et Bran croise Benjen Stark, oncle disparu à la saison 1, mi-mort et mi-vivant grâce à la magie des Enfants de la Forêt (lesquels sont d'ailleurs responsables de l'armée des Morts) qui les sauve d'une mort certaine. Il abandonne les deux face au Mur qu'il ne peut franchir à cause de sa condition.

Cersei

Cersei Lannister prend le chemin de la violence pour asseoir son pouvoir. Après la découverte du corps sans vie de sa fille Myrcella, Cersei se réfugie dans une haine froide. Elle tente de composer une alliance avec le nouveau Conseil restreint du roi Tommen, son dernier fils, pour détruire les fanatiques religieux qui viennent de prendre le contrôle de la capitale (par sa faute).



Olenna Tyrell refuse toute alliance objective et entreprend de faire pression à sa façon pour obtenir la libération de ses deux petits-enfants Margaery et Loras. Le roi Tommen essaye de son côté aussi de trouver une solution diplomatique pour les faire libérer et entreprend une union avec le chef des fanatiques : le Grand Moineau.



Cersei excédée par ces tergiversations et voyant clair dans les manipulations du Grand Moineau passe définitivement du côté obscur. Elle enferme le roi Tommen dans ses appartements et fait exploser le Septuaire dans lequel sont réunis ses ennemis grâce aux réserves royales de feu grégeois. Devant le spectacle, Tommen se suicide en se jetant dans le vide, sous le choc. Cersei toujours aussi impassible se fait couronner reine sous le regard dur et inquiet de Jaime, son frère et le père illégitime de ses enfants... tous morts.

De son côté, la seule rescapée de la maison Martell, Olenna, fait un pacte de vengeance avec les femmes régnante de la maison Martell à Dorne dans le but de détruire les Lannister. Varys l'ami de Tyrion et conseiller de Daenerys se trouve d'ailleurs sur les lieux et propose une alliance entre ces deux maisons et Daenerys pour aider la Mère des Dragons à conquérir Westeros.