publié le 22/07/2017 à 13:00

Dès son apparition, Euron Greyjoy a marqué les esprits. L'oncle de Yara et Theon dans Game of Thrones est à peine introduit dans la série qu'il tue immédiatement son frère, le roi des Fers-nés, le poussant au-dessus d'un pont. Très vite, les spectateurs ont su à qui ils avaient à faire. Euron Greyjoy est présenté comme le psychopathe pouvant succéder à Ramsay Bolton.



À la fin de la saison 6, il réussit à convaincre les Fers-nés de l'élire à leur tête. Il vole ainsi le trône de Sel au nez de Yara, héritière légitime, tout en ayant avoué son fratricide. Ce personnage a ainsi prouvé à plusieurs reprise qu'il était redoutable et cruel, et qu'il marcherait vers le trône de fer.



Attention, spoilers.

Au cours du premier épisode de la saison 7, Euron Greyjoy vient faire une surprenante offre à Cersei Lannister : une alliance avec les Fers-nés qui se conclurait par un mariage. Mais la reine de Westeros refuse, ne pouvant lui faire confiance aux vues de ses nombreuses trahisons passées. Le roi des Fers-nés lui fait alors une promesse : il reviendra devant elle avec un présent qu'elle ne pourra pas refuser, en gage de sa fidélité à la bannière Lannister. Mais que pourrait-il lui rapporter ?

1. La tête de Tyrion

C'est l'option la plus envisageable. Depuis que leur mère est morte en le mettant au monde, Cersei déteste son petit-frère Tyrion. Les choses ne se sont pas améliorées lorsqu'il est accusé à tort d'avoir tué le fils de la Reine, Joffrey, et encore moins quand il assassine froidement leur père, Tywin.

Cette haine pour le Nain n'a certainement pas échappé au roi des Fers-né, qui le mentionne deux fois dans son discours, expliquant combien il était fabuleux de tuer son propre frère. Si Tyrion est actuellement à la main de Daenerys, Euron Greyjoy pourrait envoyer son imposante flotte les combattre afin d'obtenir la tête du Nain et la rapporter à la reine de Westeros pour conquérir son cœur et sa main.



Ses neveux se sont par ailleurs alliés à la Mère des Dragons à la fin de la saison 6. Une raison de plus pour l'affronter dans ce qui pourrait être l'épique bataille navale aperçue dans les trailers.

2. Une corne de brume de dragon

Cette théorie se focalise davantage sur les livres écrits par George R.R. Martin. Euron Greyjoy, grand navigateur qui a sillonné toutes les mers et vu du pays, pourrait être le seul à avoir fouillé et pillé les ruines de Valyria, comme le suggèrent les romans. Cette cité est l'ancienne capitale de la péninsule Valyrienne, dirigée par les Seigneurs Dragons aujourd'hui disparus.



Lors de son voyage, Euron Greyjoy pourrait avoir mis la main sur de nombreux trésors, dont une corne de brume capable de contrôler les dragons, ainsi qu'un œuf de dragon. Le Roi des Fers-nés avoue dans le quatrième livre avoir bien trouvé ces artefacts mais qu'il les aurait depuis jetés. Une théorie suggère cependant qu'il les aurait secrètement conservés pour signer un pacte diabolique avec le Roi de la Nuit.

Mais si Euron Greyjoy est véritablement en possession de l’œuf ou même de la corne de brume, il pourrait convaincre Cersei de le rejoindre... ou alors lui donner un dragon à contrôler. On ne sait pas si le redoutable oncle de Yara et Theon a, dans la série, trouvé l’œuf et la corne de brume, ou s'il part les chercher lorsqu'il quitte la salle du trône de Port-Réal, dans le premier épisode. Ce qui est sûr, c'est que Cersei ne pourrait pas refuser un tel présent. C'est une chance inespérée pour elle de vaincre Daenerys et ses trois enfants.

3. Le cadavre d'Ellaria Sand et de ses filles

Cersei n'a jamais apprécié la famille Sand. Elle voue une haine sans nom à Ellaria et ses filles, les Aspics. Elles ont assassiné sa fille, la douce Myrcella. Avant même que celle-ci ne meure, Cersei voulait tuer la reine de Dorne, par précaution des menaces lancées sur sa fille. La reine de Westeros a déjà montré à quel point sa soif de vengeance pouvait l'amener aux pires atrocités. Si Euron Greyjoy ramenait la tête d'Ellaria Sand et de ses filles, une alliance serait immédiatement nouée avec la reine de Westeros.

On peut également apercevoir dans une bande-annonce Ellaria et Yara, sa nièce se rapprocher sans équivoque. Le roi des Fers-nés pourrait alors tuer les deux femmes, faisant d'une pierre deux coups. Ce qui est certain, c'est que le présent offert à Cersei sera bien plus exceptionnel (et cruel) que de l'approvisionnement ou des armes. Il faudra patienter jusqu'aux prochains épisodes de Game of Thrones pour savoir de quoi il en retourne.