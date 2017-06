publié le 20/06/2017 à 19:24

Le monde de Game of Thrones est rempli de psychopathes. Mais le plus redoutable c'est bien Ramsay Bolton (Iwan Rheon), feu le mari de Sansa Stark qui l'a maltraitée et violée, suivi de près par Joffrey Baratheon (Jack Gleeson), le fils aîné de Cersei et Jaime Lannister. Deux hommes avides de sang, prêts à toutes les tortures possibles et imaginables... Si les deux personnages ont disparu dans les saisons 6 et 5, les héros de Game of Thrones ne sont pas pour autant à l'abri dans la saison 7. Attention, spoilers !





Ils vont devoir en effet se méfier d'Euron Greyjoy (incarné par Pilou Asbæk), l'oncle de Theon et Yara Greyjoy, qui a fait une première apparition remarquée dans la saison 6. Il a en effet assassiné son frère, Balon, le roi des Îles de fer pour prendre le trône. Il souhaite ensuite tuer ses neveux, derniers héritiers légitimes du trône de Sel. Mais, Yara et Theon prennent la fuite et rejoignent Daenerys qui s'apprête à conquérir Westeros.

Euron Greyjoy va donc se lancer à leur poursuite dans cette 7e saison attendue le 16 juillet prochain, et si on pensait avoir déjà vu beaucoup d'horreur de la part de Ramsay Bolton, Pilou Asbæk vient de dévoiler qu'Euron serait bien pire dans un entretien pour le magazine Empire. "Tous les psychopathes que j'ai rencontrés ont des facettes différentes. À chaque scène, j'ai fait ressortir celle que je voulais montrer. Dans une, je peux être charmant, une autre je suis un bourreau, ou dans une autre je tue quelqu'un. Après cette saison, Ramsay aura l'air d'un enfant de choeur à côté d'Euron", conclut l'acteur. Une déclaration qui a de quoi donner des frissons dans le dos...