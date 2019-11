publié le 14/11/2019 à 18:57

Coup dur pour les nouveaux abonnés de Disney+ fans de Spider-Man. Les films Marvel avec Tom Holland dans le super-costume, Spider-Man : Homecoming et Spider-Man : Far From Home, ne sont pas disponibles sur la plate-forme de streaming.

"Nous adorons nos amis chez Sony [qui détient les droits d'exploitations de Spider-Man au cinéma], mais, nous n'avons pas de plans pour avoir les films Spider-Man sur Disney+. Mais, nous aurons toutes les séries animées Spider-Man que nous avons faites pour qu'elles soient présentées sous la bannière Marvel. Qui sait ce qui peut se passer dans le futur ?", a déclaré Ricky Strauss, le responsable du marketing de Disney+, dans une déclaration pour le média américain Vulture.

Bien que Homecoming et Far From Home aient été produits par Marvel Studios et Sony Pictures, Spider-Man reste un personnage dont les droits d'adaptation appartiennent à Sony. Rappelez-vous, il a pu faire une apparition dans Captain America : Civil War, Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame grâce à un contrat entre Sony et Marvel. Contrat renouvelé après moult rebondissements au courant de l'été 2019.

Les fans Marvel peuvent avoir une consolation, ils pourront (re)voir Tom Holland en Spider-Man dans les autres films du MCU : Captain America : Civil War, Avengers : Endgame. Avengers : Infinity War n'arrivera sur Disney+ qu'en juin 2020.