publié le 27/09/2019 à 18:10

Alléluia ! Les prières des fans des super-héros Marvel ont été entendues. Spider-Man va pouvoir demeurer au sein de la gigantesque fresque cinématographique du Marvel Cinematic Universe (MCU). Un soulagement pour les spectateurs qui avaient assisté, émus, à l’adoubement du jeune Peter Parker comme Avengers dans les derniers films de la saga.

Après de longues et pénibles tergiversassions entre Sony Pictures qui détient les droits de l'homme-araignée et le mastodonte Marvel Studios qui détient la quasi-totalité des héros de la célèbre Maison des Idées, un accord a été trouvé. De quoi rassurer le jeune acteur britannique Tom Holland qui incarne le héros de Brooklyn actuellement au cinéma.

Un troisième film (après Homecoming et Far From Home) verra donc le jour et fera partie intégrante de la Phase 4 du MCU le 16 juillet 2021. "Je suis ravi de savoir que Spidey va continuer l'aventure dans le MCU, a annoncé le président des Studios Marvel Kevin Feige. (...) Spider-Man est une puissante icône et un héros qui plaît à toutes les générations et tous les publics à travers le monde. C'est aussi le seul super-héros avec le pouvoir de voyager entre les univers cinématographiques, s'amusait-il. Sony continuera de développer le Spiderverse de son côté et qui sait ce que l'avenir nous réserve..."

Les héros des différents films Marvel vont donc pouvoir continuer de se rencontrer et les références et intrigues des différents films en préparation pourront se mêler pour le plus grand plaisir des fans.