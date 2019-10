publié le 03/10/2019 à 15:26

Tom Holland est un vrai super-héros. Le média américain The Hollywood Reporter révèle que l'acteur a tout fait pour que Spider-Man réintègre le MCU, après la fin du deal entre Disney et Sony Pictures.

Souvenez-vous, au cours de l'été 2019, les fans de Spider-Man ont appris avec tristesse que le personnage quittait le MCU, après l'échec des négociations entre Sony Pictures (qui détient les droits d'exploitation du héros au cinéma) et Disney-Marvel. Après de longues et pénibles tergiversations un accord a été trouvé. Et cela, en partie grâce à Tom Holland, comme le révèle The Hollywood Reporter. Des sources ont confié que la star de 23 ans a "multiplié les appels entre Bob Iger [boss de Disney] et Tom Rothman [le patron de Sony] pour trouver une solution".

Plus encore, ce serait après son apparition surprise à la D23 de Disney et son émotion face au soutien et à l'amour des fans, que Tom Holland aurait "commencé à mettre la pression" à Disney et Sony pour trouver un nouvel accord. Deal finalement trouvé fin septembre, soit quelques semaines après les efforts de Tom Holland. Un troisième film (après Homecoming et Far From Home) verra donc le jour et fera partie intégrante de la Phase 4 du MCU le 16 juillet 2021.