publié le 12/11/2018 à 19:18

Ils étaient tous présents, sauf un. Johnny Depp, qui incarne le grand méchant de la nouvelle saga de J.K. Rowling, Gellert Grindelwald, était le seul absent de l'avant-première mondiale des Crimes de Grindelwald à Paris le 8 novembre 2018.



Sous les regards de la presse mondiale et des fans les plus impatients, qui arboraient les couleurs de leur Maison préférée, les acteurs du film ont longé le tapis rouge déposé à Paris. Pourquoi notre capitale ? Parce que la France est le théâtre des événements de cette suite directe des Animaux fantastiques et où les trouver sorti en 2016.

Naturellement RTL Super était sur le tapis rouge pour poser des questions à Eddie Redmayne (Newt Scamader / Norbert Dragonneau), Ezra Miller (Credence / Croyance), Zoë Kravitz (Leta Lestrange), Jude Law (Albus Dumbledore), Alison Sudol (Queenie Goldstein), Katherine Waterston (Tina Goldstein), Callum Turner (Theseus Scamander), Claudia Kim (Nagini) ou encore Brontis Jodorowsky (Nicolas Flamel)...

Le réalisateur, David Yates, qui officie sur la franchise des sorciers depuis Harry Potter et l'Ordre du phénix accompagnait J.K. Rowling, les acteurs ainsi que toute l'équipe de production et les responsables des effets spéciaux, des décors et des costumes particulièrement travaillés du film. Un film plus sombre et qui réserve de nombreuses surprises aux fans.