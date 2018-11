publié le 29/11/2018 à 15:08

Le claquement de doigts de Thanos a changé le cours du MCU. Un "snap" qui continue de marquer, voire de traumatiser les fans Marvel, cinq mois après la sortie d'Avengers : Infinity War. Cependant, on apprend peu à peu que certains héros et héroïnes ont survécu.



Après Shuri et Valkyrie, deux autres personnages du MCU sont bel et bien vivants : le docteur Erik Selvig (Thor, Avengers et Avengers 2 : l’Ère d'Ultron) et la scientifique Darcy Lewis (Thor et Thor : Le Monde des ténèbres). L'information a été dévoilée dans le comics Avengers Infinity War : The Cosmic Quest Vol. 2 : Aftermath, qui se déroule après la terrible fin d'Avengers : Infinity War.

Dans ce comics disponible aux États-Unis, Erik et Darcy essayent de comprendre les causes du génocide. Leur voyage les conduira sur les traces des six Pierres de l'Infini, qu'Erik connaît bien puisqu'il a été sous l'emprise de la Pierre de l’Âme dans Avengers (elle est alors de couleur bleue et se trouve dans le sceptre de Loki). Ils rencontreront aussi un nouvel ennemi qui "menace de détruire tout sur son passage".

Darcy et Erik sont à la recherche des Pierres de l'Infini Crédit : Marvel Studios