publié le 30/10/2018 à 11:50

Les héros et héroïnes Marvel ont une nouvelle recrue. Le 26 octobre 2018, le média américain The Wrap a révélé que Katherine Langford, la star de la série 13 Reasons Why (Netfllix), a rejoint le casting d'Avengers 4, pour un rôle tenu secret. Quelques jours après cette annonce, le site MCU Cosmic connaîtrait le personnage. Attention, la suite contient de potentiels spoilers.





Selon le journaliste Jeremy Conrad, qui a de nombreuses sources chez Marvel, Katherine Langford incarnera la fille de Tony Stark et Pepper Potts. Avengers 4 posséderait donc un énorme saut dans le temps, car l'actrice a 22 ans. La théorie n'est pas si improbable, puisque dans Avengers : Infinity War, Tony annonce à Pepper qu'il a rêvé qu'elle était enceinte. Si cette dernière lui répond par la négative, elle pourrait tomber enceinte après le claquement de doigts de Thanos. Il y a quelques mois, Gwyneth Paltrow avait d'ailleurs laissé échappé que les deux héros "sont mariés et ont un enfant".

Toujours selon MCU Cosmic, si cette théorie est la bonne, cela ne veut pas forcément dire que le rôle de Katherine Langford sera très important dans l'histoire. Elle pourrait permettre d'ajouter une dose d'émotions au rôle d'Iron Man, qui devrait tirer sa révérence dans Avengers 4, comme Captain America, après 10 ans de bons et loyaux services au sein du MCU (Univers cinématographique Marvel).