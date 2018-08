publié le 13/05/2018 à 12:27

Info ou intox ? Dans les deux cas, la communauté Marvel est en ébullition. Gwyneth Paltrow, l'interprète de Pepper Potts, directrice de Stark Industries, aurait dévoilé le destin de son personnage et de Tony Stark dans Avengers 4. Attention, la suite du texte contient de potentiels spoilers.



Alors qu'Avengers : Infinity War cartonne au cinéma, le public attend déjà avec impatience Avengers 4, la suite du film. Pour le moment, aucune information concrète n'a été dévoilée par Marvel et Disney. C'est sans compter sur les "boulettes" du casting, comme Scarlett Johansson (Black Widow), Sebastian Stan (Bucky Barnes) et plus récemment Gwyneth Paltrow (Pepper Potts).



Dans son entretien rapporté par Comic Book, l'actrice a annoncé que Pepper et Tony "ont fait un long voyage ensemble. Elle commence en tant qu'assistante consciencieuse et leur relation évolue, maintenant, dix ans plus tard [depuis Iron Man], ils sont mariés et ont un enfant". Une déclaration lourde de sens puisque Tony et Pepper annoncent leur fiançailles dans Spider-Man : Homecoming et annulent leur mariage à cause de Thanos.

Un saut le temps prévu dans "Avengers 4" ?

Le rêve de Tony s'est donc réalisé. Au début d'Avengers : Infinity War, il raconte en effet à Pepper qu'il a rêvé qu'elle attendait un enfant. Si Pepper nie sa grossesse, elle pourrait être enceinte sans le savoir. On pourrait donc assister à un saut dans le temps dans Avengers 4, comme le supposent certaines rumeurs. Le film pourrait se dérouler quelques années après l'apocalypse de Thanos.

Quant à Morgan, le prénom que suggère Tony pour leur fils, il existe dans les comics. Mais, Morgan Stark n'est autre que le cousin d'Iron Man. Persuadé qu'Howard Stark, le père de Tony, a arnaqué son père Edward, Morgan veut à tout prix détruire notre héros. Reste à savoir si les frères Russo ont choisi ce prénom au hasard... Dans tous les cas, il faudra encore patienter un an avant d'en savoir plus sur Avengers 4.