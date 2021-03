"WandaVision", épisode 9 : les 8 questions que soulève l'épisode final

publié le 09/03/2021 à 10:00

WandaVision est terminée. La première série Marvel de Disney+ a tenu ses promesses avec un épisode final avec des révélations et des rebondissements. Il balaye aussi des théories, dont celle de Mephisto, et nous a fait pleurer à chaudes larmes. Attention, la suite contient des spoilers.

Wanda Maximoff est désormais la Sorcière Rouge. Elle a réussi à vaincre Agatha Harkness, libérer Westview et ainsi perdu ses enfants Billy et Tommy, ainsi que son époux Vision. Le final fort en émotions laisse ensuite place à deux scènes post-générique qui nous préparent au futur MCU (Univers Cinématographique Marvel).

Après les larmes et les adieux, pour le moment, à notre chère Sorcière Rouge, viennent les questions. Car les neuf épisodes n'ont pas répondu à tous les mystères qui ont été distillés au fil des épisodes. Certains ont quelques réponses et d'autres sont un immense point d'interrogation, en espérant d'en savoir plus prochainement, soit dans la série Le Faucon et le Soldat de L'Hiver, le 19 mars sur Disney+, ou un prochain film Marvel.

1. Avec qui Monica a-t-elle rendez-vous "là-haut" ?

La Skrull annonçant à Monica Rambeau son futur rendez-vous Crédit : Capture d'écran Disney+

Dans la première scène post-générique, Monica est emmenée dans le cinéma de Westview par une agent du FBI. Agent qui est en réalité une Skrull, race extra-terrestre que l'on a découverte dans Captain Marvel, et qui a le pouvoir de prendre l'apparence des personnes qu'ils et elles le souhaitent. La Skrull explique à Monica : "J'ai été envoyé par un vieil ami de votre mère. Il aimerait vous rencontrer". Et quand cette dernière lui demande "où", la Skrull pointe son doigt vers le ciel.

Il s'agit de Nick Fury, ancien chef du S.H.I.E.L.D, proche de Carol Danvers et ami des Skrulls, qui l'a aidée dans la bataille contre les Krees dans Captain Marvel. Depuis la scène post-générique de Spider-Man : Far From Home, nous avons appris que Nick Fury passe des vacances dans une autre galaxie et que Talos, le chef des Skrulls, a pris son apparence de Nick Fury sur Terre pour l'aider. Monica connaît l'existence des Skrulls et des Krees, sa mère Maria Rambeau les a aidés dans Captain Marvel et a continué de collaborer avec les Skrulls dans la suite de ses aventures.

En rencontrant Nick Fury, Monica Rambeau devrait bientôt devenir une recrue officielle des Avengers de la phase 4. En effet, dans les comics elle prend le nom de Spectrum et est l'une héroïnes à prendre le relais de Captain Marvel. Avec ses nombreux passages à travers la frontière des pouvoirs de Wanda, son corps a évolué et elle est désormais dotée de pouvoirs.

2. Qui est Cliff et que veut dire Quantico ?

Jimmy Woo, notre cher agent du FBI vu dans Ant-Man et la Guêpe, a pris du grade après l'éviction du scélérat Tyler Hayward qui complotait depuis le début pour transformer la dépouille de Vision en arme pour le S.W.O.R.D. Le seul moment où on a pu le voir "paniquer" c'est lorsque Jimmy Woo lui déclare que "mes amis à Quantico" arriveront dans une heure. Sur le moment, Jimmy Woo bluff, mais une fois à l'abri il appelle "Cliff" pour lui demander de rappliquer dans l'heure à Westview. De qui et de quoi s'agit-il ?

Dans les films, le seul prénom Cliff que l'on connaît est celui d'Hawkeye : Cliff Barton. Quant à Quantico, il s'agit de la ville en Virginie où se trouve le QG du FBI. Cliff serait donc "simplement" un collègue du FBI de Jimmy Woo ou alors Hawkeye, qui travaille désormais avec les forces de police, depuis la fin d'Avengers : Endgame.

3. Comment la Sorcière Rouge entend-elle Billy à la fin ?

Dans la deuxième scène post-générique, nous découvrons Wanda au beau milieu de la montagne dans un petit chalet. Un exil qui fait penser à celui de Thanos dans son Jardin d'Eden après son claquement de doigts d'Avengers : Infinity War. Nous voyons Wanda en train de se préparer une tasse de thé tandis que dans sa chambre, la Sorcière Rouge est en train d'apprendre les sortilèges et l'histoire du grimoire Darkhold. Wanda peut donc se décupler, à la manière de Docteur Strange lorsqu'il manipule la Pierre du Temps dans Avengers : Infinity War.

La Sorcière Rouge découvre le Grimoire et les sortilèges Crédit : Capture d'écran Disney+

La Sorcière Rouge entend alors la voix de Billy, son fils télépathe, lui criant de venir le secourir. Billy et vraisemblablement Tommy sont donc toujours en vie, mais dans un autre univers que celui où se trouve Wanda. En désintégrant sa réalité alternative de Westview, Wanda a vécu un nouveau deuil avec la disparition de son Vision et de leurs enfants. Que ce soit un souvenir (Billy a crié au secours de sa mère dans les épisodes 8 et 9) ou un vrai cri de Billy, le but de Wanda se dévoile : ramener ses enfants "à la vie" par tous les moyens. Et le grimoire Darkhold est la clef pour lui permettre cela.



4. Où est parti Vision "blanc" et le reverrons-nous ?

Le final nous révèle qui est le Vision que Wanda a pu ramener à la vie grâce à ses pouvoirs et la partie de la Pierre de l'Esprit, qui vit en elle. "Toi Vision, tu es la partie de la Pierre de l'Esprit qui vit en moi. Un corps de connexions, de chair et d'os que j'ai créé. Tu es ma tristesse et mon espoir. Mais avant tout, tu es mon amour", explique Wanda à son grand amour avant qu'il ne disparaisse (sortez les mouchoirs, notre cœur est toujours brisé après cette scène). Ce qui fait que ce Vision n'est pas celui que nous avons vu dans les films.



Alors qu'en est-il du Vision blanc ? Son corps a été de nouveau assemblé et ses connexions activées par les logiciels du S.W.O.R.D. Mais après une longue discussion avec Vision, le père des jumeaux, le Vision blanc découvre son identité grâce à son alias qui lui réveille sa mémoire. Notre Vision Blanc se rappelle donc de tout ce qu'il a vécu dans les précédents films Marvel. C'est lui le Vision que l'on connaît. Une fois la Pierre de l'Esprit redevenue bleue, Vision Blanc déclare : "Je suis Vision" avant de s'envoler.



Le Vision des films a-t-il donc ressuscité ? Et où peut-il aller ? Ne sachant pas que Tony Stark est décédé, il a pu choisir d'aller à sa rencontre pour avoir des explications sur sa résurrection. Puisque rappelons-le Iron Man a permis la création de Vision en activant la Pierre du sceptre de Loki dans Avengers 2.

5. Qui est le témoin sous protection de Jimmy Woo ?

Dans l'épisode 4 de WandaVision, Jimmy Woo explique à Monica Rambeau qu'il a un témoin de la transformation de Westview, placé sous protection policière. "J'avais un témoin à Westview. Mais il s'est envolé. J'ai contacté ses associés, ses proches, sa famille, ils n'ont jamais entendu parler de lui", explique l'agent du FBI. Qui est cet homme ? A-t-il disparu volontairement ou l'a-t-on enlevé ? Qui est-il et où est-il ? La série n'aborde pas de nouveau ce sujet et ne laisse aucun indice. Reste à savoir s'il pourrait être un personnage important pour les prochaines aventures liées à la Sorcière Rouge.



6. "Fietro" : fan-service ou vraie arrivée des mutants ?

Pietro Maximoff est en réalité un inconnu de Westview Crédit : Capture d'écran Disney+

L'épisode 9 nous a révélé la véritable identité de Pietro Maximoff, surnommé Fietro (contraction de fake et Pietro) par Agatha Harkness. Il ne s'agit pas du Pietro du MCU, qui meurt dans Avengers 2 et est incarné par Aaron Taylor-Johnson. Ni du Pietro de la saga X-Men de la Fox, incarné par Evan Peters, que l'on voit dans Westview. C'est un habitant de la banlieue, Ralph Bohner, qu'Agatha Harkness a enchanté avec ses pouvoirs pour le faire passer pour le jumeau décédé de Wanda. Evan Peters dans WandaVision n'était pas donc un teasing de l'arrivée des mutants dans le MCU. C'est, selon notre théorie, du fan-service. L'arrivée des mutants dans l'univers Marvel devrait se faire par un autre personnage ou une autre intrigue.

7. "WandaVision", teaser de "Secret Invasion" ?

Depuis Captain Marvel et Spider-Man Far From Home, les fans ont découvert que des Skrulls sont sur Terre. Ils et elles ont pris des apparences de diverses personnes, à des postes plus ou moins élevés. Talos est devenu Nick Fury avec son accord et une Skurll a infiltré le FBI pour entrer en contact avec Monica Rambeau. Cependant, on est encore loin de l'intrigue de Secret Invasions. Dans cette mini-série de comics, les Skrulls ont pris l'apparence de plusieurs super-héros afin de pouvoir envahir la Terre. Les Skrulls du MCU ne sont pas agressifs envers les humains et n'ont pas montré leur désir d'invasion redoutable.

8. Où sont les Avengers pendant tout ce temps ?

Une ville entière est otage de Wanda Maximoff, mais aucun Avengers ne pointe le bout de son nez pour sauver la situation. Il faut dire que Thor est probablement aux confins de l'espace avec les Gardiens de la Galaxie, le Faucon et le Soldat de l'Hiver prêts à affronter Zemo (comme on le verra dans prochaine série Marvel), mais qu'en est-il de Cliff Barton, Captain Marvel, Ant-Man et Docteur Strange ? Le mystère reste entier, mais l'absence de Docteur Strange devrait être expliquée dans le film qui lui sera consacré : Doctor Strange in the Multiverse of Madness, prévu pour 2022, et dont l'intrigue est liée à WandaVision. Quant à Captain Marvel, sa brouille avec Monica doit être à l'origine de son absence.