"WandaVision" : Quicksilver, le frère jumeau de Wanda, sera-t-il de retour ?

publié le 20/01/2021 à 18:42

Cela fait plusieurs mois que le retour de Quicksilver, Pietro Maximoff, est annoncé dans WandaVision. Si Marvel Studios garde, naturellement, le secret autour du personnage, le média américain Comic Book Movie, relaye l'information en s'appuyant sur l'indiscrétion d'un acteur. Attention, la suite contient de potentiels spoilers.

Selon Comic Book Movie, Quicksilver sera bien de retour dans WandaVision, qui se déroule dans une réalité alternative de celle vue dans les films du MCU. Mais, nous ne verrons pas Pietro Maximoff incarné par Aaron Taylor-Johnson dans Avengers 2 : L'Ère d'Ultron, mais par Evan Peters de la saga X-Men de la Fox.

Rodri Martin, l'acteur qui double Evan Peters en espagnol dans les films X-Men, a révélé sur Twitter, le 18 janvier dernier, qu'il avait eu "le grand privilège" de doubler de nouveau Evan Peters dans WandaVision. Depuis la publication de son tweet, il a été supprimé.

🔴¡#QUICKSILVER DE EVAN PETERS EN WANDAVISION!



El actor de doblaje español de Evan Peters, Rodri Martin, ha confirmado que volvió a prestar su voz a Pietro Maximoff en #Wandavision! 😱



Después de este error borró su estado de Twitter e Instagram pic.twitter.com/iSZipdion9 — Coleccineando (@Coleccineando1) January 18, 2021

Ce que le retour d'Evan Peters signifierait

Mystique et Quicksilver dans X-Men : Apocalypse Crédit : 20th Century Fox

Si l'information est vraie, pourquoi Marvel Studios a choisi Evan Peters plutôt qu'Aaron Taylor-Johnson ? Pour permettre la connexion entre le MCU et l'univers de la Fox, qui appartient désormais à Disney. En effet, les droits d'adaptations au cinéma des X-Men, personnages de Marvel, appartenaient auparavant à la Fox. C'est pour cela que vous n'avez jamais vu ou entendu une référence à un film du MCU dans la récente saga X-Men portée par James McAvoy (Professeur X), Jennifer Lawrence (Mystique), Michael Fassbender (Magneto) et Sophie Turner (Jean Grey) et inversement.

> X-Men: Apocalypse - Quicksilver Saves All...But One

Un premier pas vers le multiverse de Marvel

Maintenant que la Fox a été rachetée par Disney, Marvel Studios peut donc produire des longs-métrages avec les mutants, mais aussi les Quatre Fantastiques. Introduire le Quicksilver d'Evan Peters serait un premier pas pour permettre la création de ce nouvel immense univers Marvel. En arrivant dans WandaVision, le Pietro Maximoff d'Evan Peters pourrait décrire l'univers dont il vient, où habitent des mutants et où le snap de Thanos (vu dans Avengers : Infinity War) n'a probablement pas eu d'effets.

Plus encore, WandaVision commence à nous introduire au multiverse Marvel, à savoir l'existence de plusieurs univers. On a en effet, la réalité créée par Wanda après la mort de Vision vu dans Avengers : Infinity War et celle "du vrai monde" où des agents de S.W.O.R.D, essayent de rentrer en contact avec l'héroïne. Il nous reste donc à découvrir ces autres mondes, qui ressemblent pour beaucoup à celui que nous connaissons, mais avec des histoires et des personnages différents.