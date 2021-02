"WandaVision", épisode 7 : que signifie la renversante révélation finale ?

publié le 19/02/2021 à 13:22

WandaVision continue d'augmenter la pression avec son final. Dans l'épisode 7, Wanda est complètement dépassée par la situation, après avoir augmenté sa réalité alternative, au-delà des limites de Westview pour sauver Vision. Attention, la suite contient des spoilers.

Dans cet épisode, les personnages brisent le 4e mur. Nous sommes maintenant à notre époque, mais Wanda ne maîtrise plus ses pouvoirs et les objets de son domicile ne cessent de se modifier, traversant les 90's et les 50's. De l'autre côté de la ville, Vision, qui se rappelle avoir établi un contact avec Darcy Lewis, tente de regagner son domicile. Avant de partir du cirque, il rend à Darcy Lewis son libre-arbitre, ce qui lui permet de savoir tout ce que ce Wanda a pu lui cacher.

À Westview, les jumeaux sentent bien que leur mère n'est pas comme d'habitude. En pyjama et prête à passer la journée devant la télé, sans savoir où se trouve Vision, Wanda est "sauvée" par sa voisine Agnes. Cette dernière emmène Billy et Tommy chez elle, pour laisser "Wanda se reposer". Mais, coup de théâtre, Agnes n'est pas celle qu'elle prétend être.

Bienvenue Agatha Harkness !

Comme beaucoup de fans le prédisaient dès le début de WandaVision, Agnes est en réalité la sorcière Agatha Harkness. Le sous-sol de sa maison un antre de magie qui se manifeste par la couleur violette en opposition à celle de Wanda qui est rouge. C'est Agatha Harkness qui tire les ficelles depuis le début. Elle a introduit Pietro Maximoff dans Westview, bouleversé le spectacle de magie de Wanda et Vision en début de saison, tué le chien des jumeaux. C'est encore elle qui a filmé Wanda, Vision et Darcy dans cet épisode 7 lors de leurs "confessions" face à la caméra.

Qui est-elle dans les comics ?

Dans les comics, Agatha Harkness est une sorcière très ancienne qui a connu l'époque de l'Atlantide. Elle est la préceptrice de l'un des personnages les plus puissants de l'univers Marvel : Franklin Richard, le fils de Mr Fantastic et de la Femme invisible. Elle a un fils baptisé Nicholas Scratch et - ô surprise - Agnes dans WandaVision a un chien prénommé Señor Scratchy, qui est dans la série le nom de son lapin.

Elle est celle qui a enseigné la sorcellerie à Wanda. Elle fut très importante dans la vie de la jeune femme puisque c'est elle qui a appris à Wanda que les jumeaux qu'elle avait eu avec Vision n'étaient que des illusions créées par ses propres pouvoirs et l'énergie du démon Mephisto (l'équivalent du diable chez Marvel). Agatha est celle qui a aussi utilisé ses pouvoirs pour faire oublier à Wanda l'existence des jumeaux fictionnels et lui épargner une douleur insupportable. Agatha manipule et ment... mais souvent pour la bonne cause.

Amie ou ennemie ?

Pour le moment, Agatha Harkness n'a pas l'air d'être prête à faire amie-amie avec Wanda. Elle enferme la jeune femme dans le sous-sol de sa maison et utilise ses pouvoirs sur Wanda. Notre héroïne pourrait se retrouver dans une autre réalité créée par Agatha, voire paralysée pendant un moment.



Mais, Wanda est maintenant perdue dans ce monde parallèle pour mieux gérer son deuil après la mort de Vision, et Agatha Harkness pourrait avoir le rôle de mentor et amie. Comme avec d'autres personnages comme Jean Grey chez les X-Men, les pouvoirs de Wanda sont dangereux pour l'univers entier si elle n'arrive pas à se contrôler et laisse ses émotions prendre le dessus.

Agatha Harkness pourrait donc garder Wanda prisonnière jusqu'à la fin de la saison. Ce sera donc à Vision et Monica Rambeau, qui possède maintenant des super-pouvoirs après ses trois passages à Westview, de sauver Wanda, Westview et le monde.