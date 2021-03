"WandaVision", épisode 9 : les scènes post-génériques décryptées

publié le 05/03/2021 à 23:29

WandaVision c'est fini. Pas d'épisode 10 pour faire un chiffre rond, pas de saison 2 en production. Il faudra attendre les nouvelles séries et prochains films du Marvel Cinematic Universe pour connaître la suite. Comme vous venez de cliquer sur un titre contenant l'expression "scènes post-génériques", c'est que vous vous doutez bien que la suite ces textes contiendra de gros spoilers. Vous voilà prévenu une dernière fois.

Oui, WandaVision dispose, tradition Marvel oblige, d'une scène post-générique. Vous aurez même droit à une double dose avec cet épisode 9 final. La première intervient juste après le joli générique en couleur de la série. On peut voir Monica Rambeau convoquée dans le cinéma de Westview. Naturellement la phrase "on vous attend au cinéma" a un double sens : le personnage est attendu dans le cinéma de la petite ville et, on peut espérer voir Monica dans un long-métrage Marvel très bientôt. Sans doute la suite de Captain Marvel.

Arrivée devant l'écran, l'agent de police qui accompagne Monica révèle son vrai visage : c'est une Skrull (les extraterrestres caméléons verts de Captain Marvel). "Un vieil ami de votre mère m'envoie, annonce-t-elle. Il paraît que vous êtes clouée au sol mais il voudrait vous rencontrer" conclut l'alien avant de pointer son doigt vers le ciel. Monica Rambeau devrait donc rapidement quitter la Terre pour une aventure plus spatiale.

Deuxième scène post-générique après le générique technique de la série. On peut voir Wanda vivant la vie d'une Thanos après la bataille, esseulée dans une petite cabane perdue dans la nature. Dans cette bicoque sans prétention, Wanda se fait une tisane en pyjama mais elle semble avoir acquis la faculté de se projeter astralement ou de se démultiplier. Lorsqu'elle s'occupe d'une bouilloire dans une pièce, une autre Wanda en costume de Sorcière rouge lit le grimoire Darkhold dérobé à Agatha Harkness, tout en utilisant ses pouvoirs décuplés. On croirait voir Dr Strange utilisant la Pierre du Temps dans Avengers: Infinity War. Concentrée, elle entend la voix de son fils télépathe Billy qui l'appelle à l'aide. Manifestement, ses enfants sont toujours en vie malgré le final de WandaVision ou quelqu'un essaye de la manipuler en l'attirant dans un piège...