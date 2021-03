"WandaVision", épisode 9 : que signifie la conclusion épique de la série ?

publié le 05/03/2021 à 19:31

Il va falloir dire au revoir à la petite vie bien rangée et très télévisuelle de Wanda, Vision et de leurs jumeaux dans la ville de Westview. Ce 5 mars 2021, Disney+ a diffusé le dernier épisode de sa mini-série WandaVision qui raconte le deuil de son héroïne Wanda Maximoff. Une héroïne secondaire qui vient probablement de gagner en popularité et ne manquera pas de devenir une pièce maîtresse du Marvel Cinematic Universe dans les prochaines années.

Nous venons de découvrir la fin de cette saison unique et naturellement la suite de cet article sera très riche en spoilers. Si vous ne l'avez pas encore visionné nous vous conseillons de le faire avant de poursuivre votre lecture.

Nous avions de très nombreuses questions en attente avec la fin du très riche épisode 8. Wanda allait-elle triompher d'Agatha Harkness ? La Vision blanche allait-elle devenir un terrible ennemi pour la Sorcière rouge ? Est-ce que Marvel avait encore quelques surprises finales dans son sac ? Toutes nos questions et théories n'ont pas trouvé leurs réponses... mais nous y voyons tout de même plus clair.

Wanda contre Agatha

Lorsque nous nous étions quittés la semaine passée, Agatha Harkness retenait en otage les jumeaux de Wanda et Vision. Rapidement, nous avons compris ce que désirait la sorcière : absorber les pouvoirs de Wanda. D'après Agatha, Wanda disposerait d'un grand pouvoir mais n'aurait pas les connaissances occultes suffisantes pour les maîtriser. Elle se proposait donc d'absorber les forces magiques de la Sorcière rouge pour la débarrasser de ce fardeau tout en lui garantissant qu'elle maintiendrait sa petite vie de famille à Westview.

Wanda a rapidement compris que confier ses pouvoirs à Agatha signerait probablement son arrêt de mort et qu'elle seule peut maintenir en vie Vision et ses enfants. En effet, à chaque absorption de ses pouvoirs, Wanda semble se dessécher et se nécroser. Les amateurs de sorciers remarqueront un clin d'œil aux films Harry Potter et en particulier à Dumbledore qui a eu lui aussi un gros problème de main nécrosée par de la magie noire à la fin de sa carrière.

Mais Agatha fait mouche lorsqu'elle explique à Wanda qu'elle ne peut pas être dans le camp du Bien si elle ne libère pas Westview et ses habitants. Wanda doit donc se résigner à stopper son sortilège et dire adieu à son mari et ses fils.

La résurrection de Vision ?

Trois combats simultanés se déroulent donc pendant cet épisode : Wanda contre Agatha. Vision contre la Vision blanche et Monica, Billy et Tommy contre le S.W.O.R.D. Le premier combat permet à Wanda de l'emporter en prenant Agatha à son propre jeu et en l'enfermant entre des runes. Rendue impuissante, Wanda absorbe les pouvoirs d'Agatha avant de se changer en Sorcière rouge (avec un costume très proche de celui des comics). On retrouve un esprit Jean Grey/Dark Phoenix dans cette scène. Ce combat prouve la supériorité de Wanda mais montre aussi doit apprendre les règles de base de la sorcellerie et qu'elle peut être une excellente élève. Wanda décide donc d'épargner Agatha en la figeant dans son rôle d'Agnès pour éventuellement se servir d'elle comme d'une prof de sorcellerie dans la suite de ses aventures. Wanda a pu mettre la maison sur un précieux grimoire : le Darkhold détenu par Agatha. De quoi ouvrir un arc narratif consacré à l'Ancien Dieu Chthon...

Les deux Visions sont d'une agilité et d'une puissance égales. La vision en couleurs parvient cependant à convaincre son alter ego qu'ils sont en réalité une seule et même personne. Vision transfère une partie de ses souvenirs dans la Vision blanche qui, au final refuse de combattre nos deux héros avant de prendre la fuite. Est-ce à dire que maintenant que le corps de Vision et ses souvenirs issus de la Pierre de l'Infini sont dans un seul et même robot... que Vision est ressuscité ? Peut-être.

Enfin nous avons des nouvelles de Monica Rambeau. Cette dernière protège les jumeaux de Wanda et Vision alors qu'ils combattent avec leurs pouvoirs les forces du S.W.O.R.D. Billy montre ses talents en télépathie et télékinésie quand son frère bouge, comme son oncle Pietro, à très grande vitesse. Monica quant à elle prouve qu'elle détient des pouvoirs semblables à ceux de Captain Marvel. Ces personnages deviendront très importants dans la suite du MCU, c'est presque une garantie. En parlant de Pietro, ce dernier se trouve être en réalité Ralph Bohner, le "mari caché" d'Agatha/Agnès. S'il semble être un humain de base simplement manipulé par Agatha, tous les soupçons concernant une arrivée des X-Men ou l'influence de Méphisto sur cette intrigue n'ont pas été totalement dissipés...

Une conclusion propre

Pour conclure cette série, WandaVision fait le choix de ne pas agrandir le spectre de son intrigue en proposant un grand spectacle à la Avengers. Les réalisateurs ont fait le choix de faire de l'émotion de Wanda une priorité. Wanda décide donc de libérer Westview. Les gentils l'emportent et les plans des méchants sont contrecarrés sans plus de sacrifice. Wanda doit simplement affronter le regard réprobateur des habitants désormais libérés de la petite ville et - surtout - renoncer à Vision et ses enfants en brisant son sort.



Détail important, Wanda ne dit pas adieu à Vision et elle remercie ses enfants de l'avoir choisi comme mère. Le retour de Vision à travers la Vision blanche reprogrammée est complètement possible. Le fait que les âmes de Tommy et Billy soient aussi des entités indépendantes et pas de pures créations de Wanda, susceptibles de se réincarner dans le futur comme dans les comics est aussi clairement avancé, notamment dans la seconde scène post-générique où Wanda distingue la voix de ses enfants l'appelant à l'aide.



Il est très probable que Wanda devienne désormais un danger ou un atout dans les conflits magiques annoncés du MCU. Si elle n'a pas rencontré le Sorcier Suprême, Dr Strange, il est très probable qu'ils s'aideront ou s'affronteront dans les prochains films Marvel. WandaVision a ouvert en grand la porte des possibles pour la franchise tout en conservant une intrigue riche en émotion et inventive. La recette de la potion magique fonctionne toujours aussi bien.